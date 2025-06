般奴費南迪斯拒沙特2億鎊肥約　「曼聯不需要這筆錢」︱足球轉會

曼聯隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)拒絕沙特球會希拉爾(Al-Hilal)開出據聞高達100萬英鎊周薪的「肥約」,他公開剖白獲超過兩倍人工仍不動心的原因,是決意留在歐洲最高水平賽事馳騁。

他又披露,在新老闆拉傑夫入主後已多次大裁員及推出節流措施的曼聯跟他說:「我們並不需要這筆錢」。



曼聯隊長般奴費南迪斯公開剖白拒絕沙特球會希拉爾(Al-Hilal)據聞高達100萬英鎊周薪「肥約」的原因。(Getty Images)

般奴拒絕沙特球會2億英鎊天價人工

希拉爾為般奴願付約1億英鎊轉會費,更開出總值高達2億英鎊的天價人工,單是周薪已高達100萬英鎊利誘他加盟。過去數天,般奴費南迪斯認真考慮合約,跟家人商量後,卻拒絕了希拉爾。

歐國聯葡萄牙對德國的賽前記者會上,出席的般奴費南迪斯話題焦點不在國家隊葡萄牙,而是曼聯,表示紅魔新帥阿莫林不想他走:「曼聯說他們不想賣走我,他們說如果我想離隊,我可以走,但他們並不需要這筆錢(They said if I wanted to go I could, but they didn't need the money)。」

對香港隊一戰,差點成為般奴費南迪斯在曼聯的「告別戰」。(Getty Images)

紅魔隊長表心聲:去沙特會是「容易的決定」

「我跟教練阿莫林傾談,他在整段時間一直不想我離隊。」般奴直言希拉爾開出「令人感到興奮的合約」,而且假如選擇前往沙特,那會是個「容易」(easy)的決定,因為葡萄牙國家隊隊友C朗拿度、簡些路(Joao Cancelo)和魯賓尼紐斯(Ruben Neves)經已在沙特聯賽效力。

可是,「我渴望出戰可能情況下最高水平的賽事,我渴望出戰重大賽事。我知道自己仍然可以,我渴望在做我最愛的事情上感到快樂。」般奴感言,「無論結果如何,這就是我對足球的看法。我對足球充滿熱情,這就是我作出的決定。」

早在上周五曼聯大軍仍在香港的時候,主帥阿莫林已表示,他相信般奴將會留隊。般奴自2020年1月加盟曼聯至今,共上陣290次,攻入98球,是球隊目前的靈魂人物,也是最大牌球星,名宿加利尼維利認為,將般奴出售予沙特球會,「不會是個差勁的交易」,然而同時認為對球隊的損失會很嚴重,「他實在太重要了。」