般奴費南迪斯拒沙特2億鎊肥約　「曼聯不需要這筆錢」︱足球轉會

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）拒絕沙特球會希拉爾（Al-Hilal）開出據聞高達100萬英鎊周薪的「肥約」，他公開剖白獲超過兩倍人工仍不動心的原因，是決意留在歐洲最高水平賽事馳騁。

他又披露，在新老闆拉傑夫入主後已多次大裁員及推出節流措施的曼聯跟他說：「我們並不需要這筆錢」。



曼聯隊長般奴費南迪斯公開剖白拒絕沙特球會希拉爾（Al-Hilal）據聞高達100萬英鎊周薪「肥約」的原因。（Getty Images）

般奴拒絕沙特球會2億英鎊天價人工

希拉爾為般奴願付約1億英鎊轉會費，更開出總值高達2億英鎊的天價人工，單是周薪已高達100萬英鎊利誘他加盟。過去數天，般奴費南迪斯認真考慮合約，跟家人商量後，卻拒絕了希拉爾。

歐國聯葡萄牙對德國的賽前記者會上，出席的般奴費南迪斯話題焦點不在國家隊葡萄牙，而是曼聯，表示紅魔新帥阿莫林不想他走：「曼聯說他們不想賣走我，他們說如果我想離隊，我可以走，但他們並不需要這筆錢（They said if I wanted to go I could, but they didn't need the money）。」

對香港隊一戰，差點成為般奴費南迪斯在曼聯的「告別戰」。（Getty Images）

紅魔隊長表心聲：去沙特會是「容易的決定」

「我跟教練阿莫林傾談，他在整段時間一直不想我離隊。」般奴直言希拉爾開出「令人感到興奮的合約」，而且假如選擇前往沙特，那會是個「容易」（easy）的決定，因為葡萄牙國家隊隊友C朗拿度、簡些路（Joao Cancelo）和魯賓尼紐斯（Ruben Neves）經已在沙特聯賽效力。

可是，「我渴望出戰可能情況下最高水平的賽事，我渴望出戰重大賽事。我知道自己仍然可以，我渴望在做我最愛的事情上感到快樂。」般奴感言，「無論結果如何，這就是我對足球的看法。我對足球充滿熱情，這就是我作出的決定。」

早在上周五曼聯大軍仍在香港的時候，主帥阿莫林已表示，他相信般奴將會留隊。般奴自2020年1月加盟曼聯至今，共上陣290次，攻入98球，是球隊目前的靈魂人物，也是最大牌球星，名宿加利尼維利認為，將般奴出售予沙特球會，「不會是個差勁的交易」，然而同時認為對球隊的損失會很嚴重，「他實在太重要了。」