乒乓｜WTT總決賽12月紅館上演　港隊混雙獲外卡參戰

撰文：陳智深
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世界乒乓球職業大聯盟（WTT）今日公布與香港乒總達成長期協議，香港將主辦大型WTT賽事，首項賽事為2025年的WTT總決賽，將於12月10日至14日在香港體育館舉行。雙方已在上周四進行簽約儀式。

WTT總決賽作為國際乒乓球賽季的壓軸盛事，全球球手按整個賽季累積的WTT世界排名積分，排名最前的16位男子和16位女子球手，以及首度將混合雙打納入正式比賽的前8強組合才能獲得參賽資格。乒總亦宣布，與WTT協商下，港隊將獲一張混雙項目的外卡，以確保本地球員可以參與這一項乒乓球界的盛事。

香港乒總主席余國樑及世界乒乓球職業大聯盟（WTT）行政總裁Steve Dainton簽署合作協議，國際乒聯會長Petra Sorling及港隊代表黃鎮廷在場見證。（乒總提供）

今屆賽事將於12月10日至14日在香港體育館舉行，一眾世界名將將來港爭奪年度冠軍以及達130萬美元破紀錄的總獎金。

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