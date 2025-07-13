東亞錦直擊︱港足主帥解釋召回協議 陳晉一：感謝諒解
撰文：袁志浩
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港足在對國足前兩日，宣布效力中超上海申花的陳晉一已被球會召回。足總同時稱此舉屬雙方預先協議，也是港隊暫時唯一收到的召回要求，主帥韋斯活今解釋有關協議。
港隊今日如常閉門操練，主教練韋斯活對下一場十分期待，並再次強調部分傳媒報道不屬實，「有傳言中國足協下命令召回球員，這是錯誤的。」
他解釋港隊與上海申花有關陳晉一的協議，是為球員着想，「我們要好好照顧陳晉一的狀況，他過去一季踢了很多場比賽，我們不能讓他冒險，要確保他可以在9月、10月的國際賽期候命。」
韋斯活又透露，港隊已補選守將賓紀文，他已抵韓並隨球隊操練，即港隊大軍人數維持24人，「我們會盡可能變得強大。」
而陳晉一則於社交平台發布限時動態，多謝大家的諒解，又感激向他發送溫暖訊息的人，他祝港隊好運，並指會繼續支持港隊。他之後又表示，自己2023年從西班牙回流後，兩年間踢了95場比賽，現在目光會放在7月19日上海申花對北京國安的中超榜首大戰上。
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