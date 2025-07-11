東亞錦直擊｜香港鬥韓國2球僅敗　逾300球迷遠道撐場　防守見進步

東亞足球錦標賽決賽周第二輪比賽上演，香港隊今晚（11日）與東道主韓國交鋒。韓國隊上仗以3球大勝中國，今仗在全員輪換下，上半場僅以1：0領先港隊。下半場韓國再入一球，最終港隊以兩球僅敗。

01體育記者 袁志浩 韓國直擊



港隊今仗以米高正選掛帥，取代顏卓彬，即上場對日本上半場第一個調動後的陣容作為今場正選，至於主隊韓國則全隊輪換，與上場對中國的陣容完全不同。

港隊今仗以米高夥拍安永佳正選掛帥。（袁志浩攝）

今場賽事有5521名觀眾入場，當中有超過300個香港球迷遠道到韓國支持港隊，數目較上場對日本更多，連本港電視直播亦能清楚聽到港隊球迷打氣聲；而韓國的球迷打氣團估計有數十人。

今仗港隊球迷入場人數較上場更多：

香港球迷打氣區位於龍門後面，打氣聲震天。（袁志浩攝）

開賽早段，港隊未有如上仗般慢熱，防守和隊型較緊密，對韓國的攻勢亦有準備，頭15分鐘互有攻守。

曾在港效力傑志的韓國隊助教金東進（中）。（袁志浩攝）

26分鐘，韓國在港隊後場互傳後交姜尚潤力壓陳晉一轉身抽射地波，皮球直飛遠柱葉鴻輝欲救無從，韓國一球領先。3分鐘後韓國右路突破殺入禁區，幸好陳晉一及時鏟截得手，化險為夷。

茹子楠今仗助攻助守表現落力。（袁志浩攝）

之後韓國隊羅相浩門前衝頂，港隊門將葉鴻輝橫身一飛擋出，力保不失，半場補時階段，港隊進攻未能把握，半場韓國一球領先。

韓國由姜尚潤（右）先開紀錄。（袁志浩攝）

下半場開始前港隊作出調動，以黃威入替老將費蘭度。48分鐘孫銘謙殺入韓國禁區起腳，惜皮球省中對方球員未能命中。

韓國打氣團僅數十人，聲勢不及作客的香港球迷。（袁志浩攝）

62分鐘，港隊再以顏卓彬入替陳俊樂。5分鐘後港隊再度失守，韓國隊文宣民左路傳中，高大中鋒李昊宰力壓陳晉一頂入。

73分鐘，港隊以劉家喬入替米高。82分鐘葉鴻輝再獻神救擋出文宣民射門，隨後港隊以陳肇鈞及尼高拉入替。89分鐘葉鴻輝再沒收對方射門。最終韓國勝香港2：0。

香港對韓國免費直播安排

日期：11/07（星期五）

球賽開賽時間：晚上7時

節目開始直播時間：晚上6時45分

直播頻道：港台電視32台

港台電視直播連結：https://www.rthk.hk/tv

香港電台YouTube直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=ErMD6nT0I7M

米高今仗取代顏卓彬正選上陣鬥韓國。（袁志浩攝）

香港正選名單：

門將：【1】葉鴻輝（隊長）

後衛：【21】茹子楠、【3】周緣德、【4】鐘樂安、【17】陳晉一

中場：【12】費蘭度、【6】陳俊樂、【23】孫銘謙

前鋒：【7】祖連奴、【9】安永佳、【20】米高

韓國正選名單：

門將：【1】李昌根（隊長）

後衛：【2】趙玹澤、【16】徐名官、【22】金泰賢、【24】卞俊洙、【26】金太鉉

中場：【7】羅相浩、【13】姜尚潤、【20】李承原、【23】徐珉優

前鋒：【18】李昊宰

東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月11日晚對韓國。比賽地點是韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（袁志浩攝）

港隊在7月1日開始閉門訓練，上周六（5日）早上出發往韓國，出戰東亞足球錦標賽決賽周。今屆賽事有日本、韓國、中國及港隊參加，4隊踢單循環，最高分一隊得冠軍。首輪賽事港足以1：6不敵日本，東道主韓國則在揭幕戰以3：0擊敗中國。

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)