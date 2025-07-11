東亞錦｜傳中超球會召回外流兵　韋斯活：若只召港將就是不公義

香港隊在東亞足球錦標賽第二場賽事，以0：2不敵東道主韓國。賽後主教練韋斯活被問及在有傳聞指中國打算命球會提早召回在內地效力的香港球員歸隊，令他們不能在第三仗上陣對中國，韋斯活指他們確實不能控制，但假如只召回香港隊內的中超球員，但中國隊卻不用，就是一種不公義的表現。

01體育記者 袁志浩 韓國直擊



港隊教練韋斯活指，雖然失兩球不太理想，但仍滿意球隊演出。（袁志浩攝）

韋斯活賽後指，輸波總是失望的，不過球隊從上場對日本敗仗中汲取了教訓。「上場我們輸6球，今場我們防守表現出色，雖然失兩球仍感失望，因為我覺得失球可以避免的，不過對手是一支世界排名23的球隊，差距如此大失球都早有心理準備，而香港世界排名上升至147名，是一個很大的進步，我為球員們的態度感到自豪，他們努力去實現目標。」

港隊今仗仍是防守為主，但較上仗表現進步，韋斯活稱下仗對中國會再有部署。（袁志浩攝）

他續指，「今仗我們努力防守，同時亦嘗試多作控球，不過面對韓國這種級數較高而且攻守都有深度的球隊，永遠都難打。」

對於有傳聞指，中國球會有意召回香港外流內地的球員，令他們不能上陣鬥中國，韋斯活回應指，陣中有球員在中超效力，而東亞錦這項賽事並非國際足協指定賽期內的比賽，所以球隊無能力阻止球員被召回返球會報到。

對於有傳聞指，中超球會可能提早召回港將，韋斯活指球隊難以控制。（袁志浩攝）

他指出：「我們只能問球員的意願和想法，但當你和負責出糧給球員的球會去商討，當然難以控制大局。不過我們也非所有球員也在中國效力，有些球員有動向、有些則在不同球隊，有些本來不是球會正選，我肯定我們是不會認輸，不過我們難以預期有什麼會發生。」

韋斯活指假如最終只有港將被召回，是一件不公義的事。（袁志浩攝）

韋斯活續指，「我們要盡返完結今場賽事，回酒店進餐和休息，明天好好回復狀態，再盤算我們得失。我相信我們現時擁有一個具競爭力的陣容，當然假如有球員被召回中國，難免對穩定性有影響，但我相信假如有此情況發生，中國球員應該也有人被召回吧！否則就是不公義的事。」

韋斯活指，對中國會嘗試取得入球，不會主守。（袁志浩攝）

對於下仗港隊對中國會否更加採取主動進攻，韋斯活指：「我們當然有些方案在手，對不同對手有不同選擇。對世界排名15的日本（編按：最新排名應為17），我們上了艱難一課，但我們很少有機會遇上如日本這樣強的對手。對韓國亦是一樣，我們有做一些調整，但明顯地遇上這些對手主要都是防守。至於對中國，他們世界排名是94，當然和對韓國是不同，我們會看錄影和明天他們的比賽作研究，定出最好的作戰方案，我們一定會嘗試進攻和希望入球。」

韋斯活認為，「今晚我們主要打反擊，但對中國我們一定只是防守。當然，假如他們明日能打敗日本，我們又要調整策略，這就是足球，不斷為比賽作準備。我肯定我們有部署並且成功，否則我們又要汲取教訓。」