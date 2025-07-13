東亞錦直擊︱港足陳晉一被中超上海申花召回　足總：非臨時決定

香港足球代表隊周二（15日）會於東亞足球錦標賽最後一仗對國足，爭奪賽事第三名，早前有傳中超球會將在賽前召回港將，足總今（13日）公布陳晉一已返回所屬球會、中超的上海申花，並澄清此舉非臨時決定，也是目前港足收到的唯一召回要求。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



港足上場對日本後，主教練韋斯活回應有關傳聞時曾指，港隊成員由球會支薪，加上比賽不在國際賽期內，球會有權拒絕放人。而當時陳晉一僅稱「我要講電話」；茹子楠回應「看教練安排」；孫銘謙則指沒收到有關要求；安永佳稱百分百會鬥國足；周緣德則拒絕評論。

直至港隊對國足前兩日，足總今公布陳晉一已返回所屬球會上海申花，並稱：「此安排並非臨時決定，而是港隊教練團隊與其所屬球會在賽前，基於球員的整體利益與福祉，特別是考慮到其體能狀況及避免因密集賽程而造成過度負荷，所達成的預先協議。教練團隊在徵召球員參與本屆東亞足球錦標賽之初，已完成相關協調並作出相應部署，確保球隊備戰工作不受影響。」

陳晉一所效力的上海申花於中超暫排第二位，球隊7月19日（即港隊對國足後3日）會與北京國安上演榜首大戰。

陳晉一是韋斯活麾下的主力。（資料圖片／袁志浩攝）

足總表示要澄清多位中超球員被召回的報導並不屬實，「截至目前為止，中國香港足球總會及代表隊教練團隊在徵召球員參與本屆東亞足球錦標賽時，僅接獲陳晉一所屬球會提出召回要求。除陳晉一外，並無任何中超球會在徵召階段或賽事期間通知需召回其他香港代表隊成員。」

陳晉一對日本一仗時，在軍醫包紮後繼續比賽。（資料圖片／袁志浩攝）

值得一提，上海申花共有6名球員入選國足今次東亞錦大軍名單，包括守門員薛慶浩、後衛蔣聖龍、朱辰杰、中場徐皓陽、高天意及前鋒劉誠宇。國足暫代主帥祖積域昨（12日）被問球隊下仗能否全員候命時，他指有球員會因累積黃牌而停賽，之後再稱：「我不清楚，我帶球員來，他們會跟着我，其他的我不清楚。」