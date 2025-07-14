港超聯｜朱兆基坐正率理文開操直言有壓力　曾昭達轉任總監首現身

上季港超聯煞科戰失冠的理文，今日（14日）在將軍澳足球中心正式開操，上季曾任看守主帥的朱兆基，今季坐正擔任主教練，率領一眾職球員會見傳媒，早前宣布出任技術總監的曾昭達亦有現身。



理文正式開操前進行拜神儀式，班主李文恩未有現身。（鄭子峰攝）

理文在正式開操前，先進行拜神儀式，班主李文恩未有現身。理文在酷熱天氣警告下開操，代表港隊在韓國出戰東亞足球錦標賽的黃威及劉家喬缺席外，其他球員悉數出席。早前在巴西完成手術的主將艾華頓，今仗隨隊進行簡單操練，未有參加練習賽，與朱兆基在場邊「密密斟」，言談甚歡。上季右腳腓骨骨折的隊長顏樂楓，今日亦有現身，傷癒的他獨自練習。

理文一眾職球員影大合照，缺代表港隊的黃威及劉家喬。（鄭子峰攝）

上季曾任看守主帥的朱兆基，今季坐正擔任主教練，羅志焜亦加入教練團出任助教。新球季擔正率領理文，朱兆基坦言新崗位難免有壓力，「做任何崗位都有壓力，畢竟職業球隊就是要有成績，球隊今季在職球員上有不少變動，而老闆（李文恩）對球隊都有要求，他尋求不同方法追求進步。」

朱兆基近兩年同在理文任助教，早已與球員建立關係，他笑言除了年齡有代溝外，他與球員之間關係密切，可以坦誠討論，有助球隊溝通，並希望新兵盡快融入。

今季坐正的朱兆基直言有壓力。（鄭子峰攝）

應屆足球先生巴科爾是理文9名新兵之一，新球季班費接近2000萬港元，來季與艾華頓組成港超聯其中一個最豪華的進攻組合，「朱基」笑言這也是壓力來源，他認為這名加納外援對球隊的攻力有正面影響。

「我們以往的進攻太側重艾華頓，這一點眾所周知，對手往往死守他，就減少我們不少攻勢。我們今季想有變化，巴科爾上季在東方表現非常突出，我們看中他的入球能力及穩定性，尤其是在逆境時挺身而出，他的來投必定可減輕艾華頓的壓力。」

巴科爾的加盟，朱兆基希望改善理文的攻力。（鄭子峰攝）

上季煞科戰失冠的理文，朱兆基坦言球隊上季變動大，球員有點無所適從，他指球隊穩定性及決心不足，今季增添一眾新兵，增強球隊穩定性，同時帶來良性競爭，希望理文在新球季的關鍵賽事有更好的發揮。

理文9名新兵與新助教羅志焜齊齊亮相。（鄭子峰攝）

上年10月卸任主教練一職的曾昭達，今日以理文技術總監的身份現身，他身穿白色裇衫亮相。即使「達Sir」退居幕後，他依然希望協助理文成長，「職責上與教練有分別，需要管理球隊發展的大方向，就算任何位置都有壓力，自己都是繼續學習，無論任何層面都希望繼續貢獻理文。」

曾昭達指理文上季成績未如理想，球隊新球季需要有進步，改善戰績，球隊上下的目標一致，以重奪聯賽冠軍及重返亞洲賽為目標。

理文將在8月初前往泰國曼谷集訓兩星期，進行至少3場熱身賽，為新球季做好準備。