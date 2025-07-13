沙特超級盃｜門票7.15中午網上開售最平499　入大球場睇C朗賓施馬

2025/26球季沙特超級盃（沙超盃）8月19至23日在香港大球場上演，4支來港參賽球隊當中，包括葡萄牙巨星C朗拿度效力的希拉爾，這位超級球星的博物館本月剛在尖沙咀開幕，球迷均期待C朗趁今次賽事親臨香港。

主辦單位宣布首批門票會在7月15日（下周二）中午12時起率先在網上平台Klook發售，票價分為2990、2490、1990、1490及499港元5個級別。



香港足總及沙特阿拉伯足總早前舉行的沙特超級盃發布會。

沙特超級盃參賽球隊及陣中球星

伊蒂哈德（Al-Ittihad）／賓施馬、法賓奴、簡迪

艾納斯（Al-Nassr）／C朗拿度、沙迪奧文尼、拿樸迪

希拉爾（Al-Hilal）／魯賓尼維斯、祖奧簡斯路、高列巴尼、米祖域、米連高域沙域

艾卡迪沙（Al-Qadsiah）／奧巴美揚、拿祖費蘭迪斯



門票7.15中午網上開售 最平每張499港元

每年一度的沙超盃，今年參賽的4支球隊包括2024/25球季沙特國王盃及沙特職業聯賽雙料冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad），陣中有賓施馬、法賓奴、簡迪在陣；另有奧巴美揚掛帥的沙特國王盃亞軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）、葡國孖寶魯賓尼維斯和祖奧簡斯路領銜的聯賽亞軍希拉爾（Al-Hilal），以及C朗拿度、沙迪奧文尼效力的聯賽季軍艾納斯（Al-Nassr）。

大會表示，首批門票將於7月15日中午12時起在Klook搶先發售，最新公布票價分為5個類別，最平的為499港元，另有1490、1990、2490及2990港元4種。球迷可於以下網頁 https://s.klook.com/saudisupercup 獲取更多賽事及門票最新資訊。

C朗早前公布跟艾納斯續約至2027年。（路透社）

819大球場開波 首場已是C朗大戰賓施馬

首度在香港上演的沙特超級盃，3場賽事包括兩場準決賽和決賽，全數於香港大球場進行。根據早前抽籤結果，8月19日（周二）晚上8時開波的首場準決賽，將由艾納斯鬥伊蒂哈德，可望欣賞到C朗和賓施馬大鬥法；翌日8月20日（周三）晚上8時開波的第二場準決賽，則由艾卡迪沙對希拉爾；兩場準決賽的勝方將於8月23日（周六）晚8時踢決賽，爭奪今屆沙超盃冠軍。

就算主辦單位早前未能確認C朗和賓施馬等巨星會否肯定來港，由於C朗剛剛才在香港開設名下博物館，因此估計他大有機會順道訪港。主辦單位指，除了比賽之外，參賽4支隊伍，亦將於在港期間出席一系列社區活動，詳情稍後公布。香港足總主席霍啟山表示：「今次賽事是我們（足總）與沙特阿拉伯足總簽署合作備忘錄後的首個重大成果。」

香港足總及沙特阿拉伯足總今日舉行沙特超級盃發布會。（香港足總提供）

沙特超級盃賽程



8月19日 20:00

艾納斯（Al‑Nassr） VS 伊蒂哈德（Al‑Ittihad）



8月20日 20:00

艾卡迪沙（Al‑Qadsiah） VS 希拉爾（Al‑Hilal）



8月23日 20:00

決賽



*全部比賽均於香港大球場上演

