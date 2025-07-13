國際足協會長稱世冠盃大成功　產生20億美元收益　傳奇巨星淪佈景

世界冠軍球會盃（世冠盃）決賽，今晚深夜3時由車路士大戰巴黎聖日耳門爭冠。國際足協今年將賽事擴大規模至32隊作賽，賽事在美國舉辦，負面新聞不斷：門票太貴、滯銷，天氣太濕熱球員教練齊抱怨，比賽太多令球員無法獲得足夠休息等。不過國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在決賽前夕盛讚今屆賽事辦得成功。



世冠盃決賽︱PSG為備戰操練。（路透社）

恩芬天奴：賽事大成功 共產生20億美元收益

今屆世冠盃來到尾聲，決賽前恩芬天奴聲稱，即使圍繞賽事有些負面消息，今屆世冠盃「已是全球最成功的球會級別賽事」，並揚言今屆賽事已產生超過20億美元收益，「即是每場比賽帶來3300萬美元價值。」因此他相信，賽事取得「重大成功」，「環球足球的黃金年代正在開始。」

今屆部分賽事主場館座位半空，恩芬天奴卻說，寧願在較大的球場坐不滿，也不想揀規模較細的球場，「我寧願在80000人的球場坐35000人，也不想在20000人的球場坐20000人」。

今屆世冠盃部分場次出現大量空位。（路透社）

承認天氣太熱是問題 世界盃須好好利用有上蓋球場

他又表示，明年在美國、加拿大和墨西哥聯合主辦的世界盃，日間賽事最好在有蓋的球場舉行，恩芬天奴同時稱，「炎熱的天氣絕對是個問題，這是全球性的議題……部份場館是有上蓋的，因此我們在日間的賽事一定會較多使用這些球場。」

至於來自歐洲的觀眾和球會對賽事的批評特別多和猛烈，作為在瑞士出生的意大利移民後裔，恩芬天奴斷然否認，「我們不應該說來自歐洲的意見特別差，因為那並不正確。我曾跟來到這裏的球隊傾談，他們全部都很開心來到這裏。而來到美國觀戰的球迷，全部都很開心。」他補充，「當然，我們收到的任何批評，都是給我們研究和分析日後如何改進的材料」。

國際足協會長恩芬天奴大讚今屆世冠盃成功，一班傳奇名將在他身後當「人肉佈景板」。（路透社）

一眾傳奇巨星淪「人肉佈景板」

恩芬天奴大讚今屆世冠盃，獲一班傳奇巨星撐場，當恩芬天奴侃侃而談，巴西傳奇朗拿度、卡卡（Kaka）、保加利亞「左腳王」史岱哲哥夫（Hristo Stoichkov）、意大利「神奇小馬尾」巴治奧（Roberto Baggio）和另一名將迪比亞路（Alessandro Del Piero）以及阿根廷的甘比阿素（Esteban Cambiasso），默默站在他身後當上「人肉佈景板」撐場。

當中「大哨」朗拿度同意恩芬天奴所言，指出世冠盃批評聲音不多，「我只看到兩個人在批評世冠盃，一個是除了西甲外什麼也憎恨的，至於另一個，我們尊重他的意見，但我認為正如會長告訴你們的事實和數字，以及球迷的熱情，比賽的質量，我覺得今屆賽事獲得巨大成功。」

美國總統特朗普料將出席今晚深夜的決賽，PSG對車路士的賽事會在容量82500人的新澤西MetLife Stadium上演，恩芬天奴指出特朗普「擁抱世冠盃和明年的世界盃」，並大派定心丸表示美國現屆政府全力支持兩大賽事。