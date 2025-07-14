世冠盃｜PSG輸唔起？祖奧尼維斯扯頭髮染紅 安歷基賽後推人落地
撰文：威廉神
出版：更新：
世冠盃決賽，車路士以3：0大勝巴黎聖日耳門奪冠。在85分鐘，巴黎聖日耳門中場祖奧尼維斯（João Neves）拉扯車路士後衛古古列拿（Marc Cucurella）的頭髮，被罰紅牌。賽後，雙方發生衝突，巴黎聖日耳門教練安歷基（Luis Enrique）推跌車路士前鋒祖奧柏度（João Pedro）。安歷基解釋，他只是打算分開衝突的球員，避免情況惡化。祖奧柏度則表示，人人都想贏波，最後有人失去了冷靜及理智。
談到賽後的雙方衝突，安歷基表示源自比賽的巨大壓力。他說：「這對我們所有來說都是很大壓力。這是難以避免的。」
「人人都有參與其中。這個不是最理想的情況，這是比賽壓力下造成的結果。」
「我見過馬利斯卡，我看到他推開其他人，我們一定要分開所有球員。我不知這個緊張的情況來自什麼原因。」
「這是我們所有人都要努力避免的。這是不用說的。我的意圖是分開球員，避免情況惡化。」
雖然巴黎聖日耳門在世冠盃決賽落敗，無緣在歐聯封王後再下一城，但安歷基認為球隊並非失敗者，他說：「我們不是失敗者，這裏沒有失敗者。」
「我們是亞軍。失敗者是那些放棄的人。在這種高水平的運動中，沒有任何失敗者。」
被問到賽後遭對方推跌，祖奧柏度在混合採訪區說：「我覺得不需要談論他們，因為這件事很正常的。人人都想贏比賽，但到最後，我覺得他們失去冷靜及理智。」
「但這就是足球，事情已經發生了。現在我們要好好享受，因為我們贏了這項賽事。我不想談論對方太多，因為你知道足球就是這樣的一回事。」
【祖奧尼維斯拉古古列拿的頭髮】
【安歷基推跌祖奧柏度】
世冠盃｜車路士3：0擊敗PSG奪冠 高爾彭馬兩射一傳居功國際足協會長稱世冠盃大成功 產生20億美元收益 傳奇巨星淪佈景世冠盃︱車路士挫富明尼斯入決賽 新兵祖奧柏度起孖顯功架拒慶祝世冠盃︱PSG大勝皇馬入決賽 大巴黎太強銀河艦隊淪「業餘隊」世冠盃｜拜仁0：2不敵9人PSG 穆斯亞拿恐怖重創料休戰5個月阿歷山大阿諾特因世冠盃未能送別 感人悼祖達：我肯定他與我同在世冠盃｜8強賽事為祖達默哀 葡籍球員同哭 柏度尼圖忍痛上陣