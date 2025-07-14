世冠盃｜特朗普頒獎後唔落台　霸C位與車路士慶祝　恩芬天奴尷了

世冠盃決賽，車路士以3：0擊敗巴黎聖日耳門，奪得世冠盃改制後的第一個冠軍。美國總統特朗普（Donald Trump）也是今場世冠盃決賽的座上客，賽後與國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）為車路士頒獎。

在頒獎禮上出現了一幕有趣的畫面，當特朗普及恩芬天奴將世冠盃獎項頒予車路士隊長列斯占士（Reece James）後，特朗普無視恩芬天奴指示，並沒有離開頒獎台，反而站在列斯占士身邊，與車路士一起慶祝冠軍。眼見特朗普無意下台，恩芬天奴只好行回去與特朗普跟車路士慶祝。頒獎嘉賓與冠軍一起慶祝，這個畫面在足球大賽十分罕見。



恩芬天奴及特朗普為車路士頒發冠軍獎座。（Getty Images）

恩芬天奴頒獎後示意特朗普下台，他亦正步行離開頒獎台，但特朗普「企硬」，就站在車路士隊長列斯占士身邊。（路透社）

特朗普頒獎後不下台的行為，令車路士的列斯占士及羅拔山齊士都疑惑了一會兒。（路透社）

特朗普頒獎後不下台的行為，令車路士的列斯占士及羅拔山齊士都疑惑了一會兒。（路透社）

恩芬天奴想邀請特朗普離開頒獎台。（路透社）

最後，特朗普與車路士一起慶祝世冠盃冠軍。（Getty Images）

最後，特朗普與車路士一起慶祝世冠盃冠軍。（路透社）

最後，特朗普與車路士一起慶祝世冠盃冠軍。（Getty Images）