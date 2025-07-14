港超聯｜巴科爾首披理文球衣偕新兵齊亮相　潘沛軒轉會冀重返港隊

理文上季失落港超聯冠軍，開季前動作頻頻，應屆足球先生巴科爾是新兵之一，他與其餘8名新兵齊在今日（14日）開操時亮相。同樣在將軍澳足球中心練波，巴科爾穿上不同球衣，他笑言有點奇怪，他希望超越上季的表現，再助新東家爭取冠軍。



理文9名新兵與新助教羅志焜齊齊亮相。（鄭子峰攝）

理文新球季班費接近2000萬港元，早前簽入9名新兵，包括應屆足球先生巴科爾、米基爾、韋利安、哥達、基高里（Merabi Gigauri）5名外援，曾以行、巴拉克、潘沛軒及從U22提升至一隊的劉宇浩4名本地球員，理文主帥朱兆基透露將有一名烏茲別克中堅來投，如今正進行手續，不便透露太多。

理文新兵巴科爾與潘沛軒一同在開操亮相。（鄭子峰攝）

應屆雙料足球先生巴科爾，上季尾助東方在足總盃決賽反勝封王後，宣布以獎盃結束兩季的東方生涯。巴科爾今季留在將軍澳，由東方轉投理文，穿上新球衣亮相，這名加納笑言感覺有點奇怪，加入理文這大家庭後，目標同樣是爭取勝利，並且延續上季的勇態。

「回到將軍澳的感覺熟悉，十分高興可以加盟理文這支球隊，無論在任何球會，我還是盡全力為球隊爭勝，希望可以協助球隊贏得冠軍，而自己想超越上季的表現，雖然我上季表現不錯，再超越實在有難度，但我都會嘗試。」

巴科爾直言上季表現不會添加自己壓力，他希望超越上季的自己。（鄭子峰攝）

巴科爾與艾華頓合組的鋒線，是港超聯最具威脅的進攻組合，這名32歲的前鋒期待與艾華頓等新隊友合作，大讚他們能力出眾，在季前操練盡快互相了解，建立默契。

巴科爾上季在東方經歷成功一季，獎盃與個人殊榮各有收穫，他直言這些榮譽不會添加新球季的壓力，「我毋須再證明自己能力，我只要做好自己，若然球隊戰績不佳，一切獎項都是沒有用途，我希望自己可以幫助球隊，全力配合教練的戰術。」

巴科爾。（鄭子峰攝）

完成手術的艾華頓進行簡單的操練。（鄭子峰攝）

潘沛軒：重返香港隊為目標

潘沛軒上季在傑志上選機會不多，毅然離開效力4季的「藍鳥」轉投理文，主帥朱兆基指「潘沛」上季雖然較少上陣，他依然相信潘沛的能力。

24歲的潘沛軒直言上季表現一般，新球季在新環境希望有新開始，並以再度入選香港為目標，他說：「上季在傑志上陣不多，我知道自己的表現麻麻，如今加盟理文這支有競爭力的大球會，希望先做好自己，爭取更多上陣機會，畢竟球隊有艾華頓、巴科爾等高質素球員，可以從他們身上學習，再協助球隊贏冠軍，並重返香港隊。」

在理文的新聞稿中，以「兼任右翼及右閘」形容潘沛軒，他直言不介意自己是什麼位置，只要可以協助球隊即可，並希望以入球貢獻球隊，衝擊各項冠軍。