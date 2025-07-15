足球轉會︱阿仙奴鎖定中鋒3將料今周加盟　今夏勢再豪擲逾2億英鎊

踏入7月，不用踢世冠盃的英超球隊陸續開操，今夏轉會窗各大強隊搶人「戰情」激烈，阿仙奴雖起步較遲，但近日持續積極入貨，簽入中場基斯甸洛加特（Christian Nørgaard）、蘇比文迪（Martín Zubimendi），門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）後，今周又有另外3位新兵正排隊等「入廠」。

當中最受注目的是中鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），如果悉數成事，會繼2023/24球季後，再次在夏季轉會窗豪花超過2億英鎊。



阿仙奴2025/26轉會：



已加盟：蘇比文迪（6000萬英鎊）、洛加特（1000萬英鎊）、阿列沙巴拿加（500萬英鎊）



盛傳快將加盟：基奧基尼斯（6385萬英鎊）、馬度基（5200萬英鎊）、莫斯基拉（1300萬英鎊）



已出售：泰華利斯（Nuno Tavares，約600萬英鎊售予拉素）、馬昆奴斯（Marquinhos，約250萬英鎊售予高士路）



已離隊：佐真奴（Jorginho）、湯馬士柏迪（Thomas Partey）、泰亞尼（Kieran Tierney）、史達寧（結束外借）



士砵亭神鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）。（Getty Images）

阿仙奴鎖定中鋒人選

阿仙奴今夏決意引入一名頂級中鋒，似乎要在斯洛文尼亞高大中鋒錫斯高（Benjamin Šeško）與士砵亭神鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）之間二選一，錫斯高盛傳曾一度接近加盟，阿仙奴與萊比錫遲遲在價錢談不攏。近日風向一轉，指兵工廠屬意基奧基尼斯，這個瑞典中鋒為加盟阿仙奴，不惜與士砵亭決裂，季前訓練拒絕歸隊報到。

阿仙奴與士砵亭目前正就轉會在倫敦進行談判，價錢一度成為障礙，但足球經紀自願減佣金促成交易，轉會達人羅曼奴指，士砵亭開出6350萬歐元轉會費另加1000萬歐元容易達到的附帶條款，阿仙奴與經紀仍為最後拍板商議中。

馬度基剛隨車路士贏得世界冠軍球會盃。（路透社）

車路士翼鋒日內加盟

相對基奧基尼斯的情況，剛隨車路士贏得世界冠軍球會盃的翼鋒馬度基（Noni Madueke），可能會早一步加盟阿仙奴。

近日坊間已屢次傳出馬度基加盟阿仙奴「好事近」，最新消息指，車路士已為馬度基的轉會開綠燈，預料這位23歲英格蘭國腳的轉會費為5200萬英鎊。他數日前已同意阿仙奴開出的5年合約，並已隨車路士大軍回到英格蘭，料可在日內加盟。

21歲華倫西亞中堅莫斯基拉。（Getty Images）

阿仙奴再次豪擲愈2億英鎊

另一位即將加盟的阿仙奴新兵，是21歲的華倫西亞中堅莫斯基拉（Cristhian Mosquera）。他為加盟阿仙奴，已拒絕華倫西亞開出的新合約，亦已拒絕來自意甲的聘約，羅曼奴指出，「從轉會窗重開第一日他已清楚表明，只想去阿仙奴」。

這位西班牙小國腳轉會費僅為1300萬英鎊，可望成為一對正選中堅沙列巴和加比爾馬加希斯的最佳後備。阿仙奴今夏用上6000萬英鎊收購蘇比文迪、1000萬英鎊買入洛加特、500萬英鎊引入阿列沙巴拿加，若基奧基尼斯如願以6385萬英鎊簽入、加上5200萬英鎊的馬度基和1300萬英鎊的莫斯基拉，今夏增兵費用將再次突破2億英鎊。

昔日在轉會市場出名「慳家」的阿仙奴，近季為爭標一改作風，2023/24暑假更一擲打破球會紀錄的1.05億英鎊從韋斯咸買入迪格蘭賴斯，加上6500萬英鎊從車路士收購夏維斯，加上3400萬英鎊從阿積士買入守將添巴，一個轉會窗花逾2億英鎊提升實力。不過阿仙奴連續3季英超得亞軍，距離冠軍總是只差一步，今夏很大機會再次花上相同巨額，盡顯爭標決心。