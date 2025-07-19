港超聯︱大埔冠軍巡遊途經傑志中心　與市民互動：展示我們的用心

港超聯球倒大埔周六（19日）舉行去季聯賽冠軍的勝利巡遊，球隊下周一（21日）會舉行新季發布會，交代更多組軍細節。



大埔上季在港超聯煞科日反壓理文封王，至今（19日）終舉行勝利巡遊，球會先在石門新界鄉議局大樓舉行啟動禮，之後開篷巴士途經同在石門的賽馬會傑志中心門外，再到廣福道、大埔中心及大埔運動場。

大埔球員在開篷巴士上慶祝，沿途獲街坊揮手回應，也有的士司機調低車窗舉起拇指「畀like」。過百名球迷在停車點守候，職球員途中下車向大埔市民與球迷派發紀念品，包括打氣毛巾、球員肖像特別版電解飲品；又與擁躉們互動。

大埔冠軍巡遊途經位於石門的賽馬會傑志中心。（夏家朗攝）

不少球迷在大埔廣福道守候球隊。（夏家朗攝）

大埔領隊葉志雄表示，上季向職球員共發放100萬港元獎金，他指球隊在爭標最後階段一度落後理文、也在其餘三個盃賽出局，令球員變得迷失，幸靠齊心走出低谷。他希望球員能透過今次活動，感受到榮譽與歸屬感，「向大埔球迷展示我們真的很用心。」他特別稱讚主教練李志堅，「一流，李志堅吖嘛，在性格、做事方式上我們很夾，他說話直接，不會有所隱瞞。」

大埔領隊葉志雄。（夏家朗攝）

李志堅則認為：「教練從來只是過客，最重要是他們長遠投資港足。」他指會做好球會高層的管理期望，讓對方明白及接受各種情況。李志堅兩度帶領大埔贏得港超聯，是港超史上唯一兩度封王的區隊，他指去季尾「峰迴路轉」，球會在三循環下遭遇傷兵等各種難題，感謝球迷們的支持，「之前在其他球會捧盃，因為疫情不能慶祝，肯定是有分別的，贏波不能跟球迷慶祝就無意義，因為足球不能沒有球迷。」

大埔主帥李志堅。（夏家朗攝）

他透露今次奪冠後比第一次時想得更多，「上次是純粹的興奮，因為是堅家軍經歷許多後一起圓夢，今季會思考更多之後如何部署、準備下一季。」他指大埔仍有兩名新外援加盟，希望繼續創造紀錄，並在亞洲賽有好表現。大埔暫時公布有費蘭度、顏卓彬、保連奴等球員加盟，球隊下周一（21日）會舉行新季發布會。