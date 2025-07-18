傑志王振鵬41歲續戰港超　放心龐焯熙接班但拒讓位：用實力去爭

去季四大皆空的傑志周五（18日）舉行公開操練予傳媒拍攝，新聞稿中明言要「重振旗鼓」、「放眼未來」。

守門員王振鵬2005年起便在球會效力，新加盟門將龐焯熙當年只得1歲；王振鵬雖坦言放心讓對方接班，但表明不會主動讓位。



傑志新季放走艾里奧、鐘樂安、費蘭度與顏卓彬等港腳，亦有7位外援離隊，僅簽入西班牙射手阿祖安、巴塞隆拿青訓出身的中堅利亞拿、前北區球員龐焯熙及肯迪、「準入籍兵」比提及重返港超的日籍中場神田夢實。

41歲的王振鵬續戰港超。（袁志浩攝）

隊內年紀最大的守門員王振鵬已41歲，但仍選擇繼續征戰，「有人說我應該退下來，我也不是不想退，但前幾年感覺自己可以踢，也感覺隊內沒人可以當第一或第二龍門。」

對於年僅21歲的龐焯熙加盟，王振鵬坦言早有留意對方，也十分欣賞這位後輩，「我放心有人接班，之前不安心退下來，是因為感覺沒人能力比我好，不甘心。他現在來是合適的時候，有4年港超經驗、有視野與大局觀，是未來港隊希望。」

王振鵬希望龐焯熙可以接班。（袁志浩攝）

對於是否迎來球員生涯最後一年，王振鵬仍未有答案，但表示自己不會主動讓位，而是希望龐焯熙憑努力、實力去把正選位置爭回來，「我認為他近年遇到樽頸，是因為欠缺競爭，再無上升的動力。我會分享經驗給他，但也會讓他看到我每天練習認真的態度，不是行行企企就能踢21年，他要超過我，正選位置才是應得的。」

王振鵬依然認真對待每一課操練。（袁志浩攝）

因膊頭舊患仍在養傷的龐焯熙，預計10月方可復出，他自信可與王振鵬競爭，但強調要多加努力，現階段不會回應太多，因首先要重拾比賽狀態。「我倆身型上有點相似，他是一個榜樣，希望可以偷師，期待與所有守門員一起練習。」

過去曾效力香港U23、晉峰、北區等中下游小球會，曾經單場失掉10球，龐焯熙認為是成長必需的考驗，選擇離開他認為的舒適圈，是因為覺得是時候踏入下一個階段，「想測試自己，若失敗便退後一步再來過；但如果適應得來，可以再跳級，雖然守門員外流很困難，目前我連大港腳也不是，但只想一直進步。」

傑志新主帥卡迪朗。（袁志浩攝）

龐焯熙又透露新主帥卡迪朗性格隨和，正逐步灌輸球員各種資訊；來港僅10多天的他預計會用西班牙傳控踢法。卡迪朗指對香港最意外的是其高溫及濕度，但指出部份年輕球員表現讓他感驚喜，相信球隊有力挑戰錦標。

對於合約期至2026年的韓國中鋒金信煜，卡迪朗無法確定對方會否再披甲，「這視乎他的身體狀況是否良好，我剛來到球會而已，再看看吧。」

值得一提，前傑志球員丹尼今季會擔任一隊技術分析員，在西班牙遙距工作；「藍鳥」7月26日至8月3日泰國集訓，與清萊聯和泰國農業大學踢熱身賽，至於另一場閉門練習賽的對手與賽果均不作公布，球會仍正爭取來季以啟德青年運動場作聯賽主場。