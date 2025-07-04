港超聯︱傑志新帥曾掌英甲隊終降班　信可平衡青訓與錦標

港超班霸傑志去季四大皆空，原主教練卡度素約滿離隊，至今（4日）宣布委任西班牙教練卡迪朗（Íñigo Calderón）執掌一隊。



43歲的卡迪朗出身自西甲艾拉維斯青年軍，曾代表該隊出戰逾50場西乙賽事，他球員時司職右閘，之後轉會白禮頓，效力7季期間曾助球會贏得英甲冠軍，更在英冠上陣超過100次。

卡迪朗（左）球員年代曾效力白禮頓。（Getty Images）

2019年掛靴後，卡迪朗先後擔任過艾拉維斯U19與白禮頓U18領隊，上季季中接掌英甲布里斯托流浪，首度執教職業球隊，但26場聯賽僅錄6勝3和16負，令球會提前一輪督定降班。

卡迪朗去季中接掌布里斯托流浪。（Getty Images）

卡迪朗早年已獲得運動科學學位，也是運動心理學碩士，並擁有歐洲足協專業教練牌照。傑志表示，卡迪朗曾協助白禮頓U18時成為歐洲其中一支最成功的青年梯隊，「期望他能夠在球隊（傑志）年青化的階段中，協助青年梯隊球員更好地銜接到一隊。」

卡迪朗擁有歐洲足協專業教練牌照。（Getty Images）

如何讓年青球員上陣，又可以贏得比賽，是過去傑志主帥的難題之一。卡迪朗仍未抵港，他接受視像訪問時表示，根本不必在兩者中取捨，他有這方面的經驗去令兩者兼得，「我討厭落敗，我也知道如何讓球員發展，在布里斯托流浪時有一位17歲球員，大家都說他未準備好比賽，我卻認為他準備好了，結果他表現出色，球會更有望賣走他賺大錢。」

被問到執掌職業球隊經驗不足，卡迪朗稱雖然自己教練生涯不長，但在球圈已打滾了25年，「我曾經是隊長多年，所以知道如何做領袖，這方面是學不來的。」他透露自己去年首度執掌成年隊，也曾擔心與球員溝通不足，誰料原來比執掌青年軍更容易，「我們可以更成熟、直接地說話，不必小心翼翼，相信我，我知道如何管理一間球會。」

傑志新主教練卡迪朗。（傑志提供）

他透露最初收到來自香港的邀約時相當驚訝，及後經過資料搜集，觀看及分析多場傑志比賽後，對港超聯與「藍鳥」都有一定了解。卡迪朗坦言十分喜歡傑志的踢法，也與會長伍健對球會青訓、發展方向持相同意見，「這裏有一個很好的平台，也有可以改善的地方，所以很適合我，我們會把獎盃帶回來。」