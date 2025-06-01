港足日與夜．巴科爾︱愛看周星馳的足球先生　玩笑背後藏溫暖

應屆香港足球先生巴科爾（Noah Baffoe）表面上是位活潑好動的開心果，但正如他愛看的周星馳所拍的喜劇，幽默背後總是另有含意，他開玩笑其實是想拉近大家距離，好讓年青球員都能勇於表達自己。

小將、神射手、球隊總務......每個人在他眼中都有其獨特之處，大家各司其職，沒有誰比誰優秀，「在足球以外，我們都是一個人，我只想大家記得，我是一個和藹可親的人。」

攝影：廖雁雄



「馬希偉！過嚟過嚟，馬希偉！」

東方去年夏天在順德集訓，Noah用廣東話叫隊友放好用過的水樽，不純正的口音讓「希」字聽落像粗口一樣，片段獲得近20萬流量，球迷對他留下了印象。

場內抑或場外，這位港超神射手總愛與隊友攬頭攬頸，經常主動挑起話題與身邊人聊天；職員說他會下載大家的照片做成通訊軟件貼圖（stickers），連教練團他都敢開玩笑；有傳媒着老大哥梁振邦與小將們合照，他見狀又會作勢上前。

「他明明已經32歲，卻像個23歲的小孩。」好友賀爾（Calum Hall）與丹尼爾（Daniel Almazan Vera）異口同聲。

巴科爾不時與隊友攬頭攬頸。（廖雁雄攝）

現實中，年少時的Noah又是什麼模樣？

出生於加納的Noah是家中大哥，他有兩個妹妹，童年生活環境算不錯，每個周末都會到廣場透過大電視看英超或西甲直播。伊度奧、杜奧巴等在歐洲頂級球會效力的非洲中鋒，都是Noah的兒時偶像，所以他從小學開始便踢前鋒，參與過不少學界賽事。

可是同樣自小學起，Noah的父親為生計需遠赴逾5000公里外的西班牙工作，每年僅回家兩次；後來到14歲那一年，他們更舉家移民當地生活。

巴科爾曾效力西班牙加泰地區的曼雷沙（Manresa）多年。（IG＠braa_noah）

Noah的父母都當過教師，出身自書香世家的他當年其實並不百厭，因要適應新語言（西班牙文），論成績，他算不上好學生，最厲害的就一科，是在加納時已經學過的英文。

他加入本土球會邊讀邊踢，由青年軍成為職業球員，到過鄰國安道爾落班，在歐霸盃外圍賽上陣，但最終輾轉回流西班牙低組別聯賽。那時候的日子不易過——有一季他因為腳傷疼痛，每場只能最多踢30分鐘；期間又需到車房做兼職，因為踢波的人工根本不夠糊口。

世上總有人比你差，同時總有人比你好，但他們也許得不到你擁有的一切。

巴科爾時常笑臉迎人。（廖雁雄攝）

這一切都很難從巴科爾身上看出來，周邊人都覺得他無時無刻都掛着笑容，彷彿沒有需要憂慮的事。

「我並非唯一承受這些事的人，最美好的時刻尚未來臨。」憶起往事，Noah只輕輕帶過，他信奉基督教，自小受家人影響。

「我們擁有一個大家庭，每天都在歡樂中度過，父母常跟我說，世上總有人比你差；同時總有人比你好，但他們也許得不到你擁有的一切，所以應該要滿足當下。」

巴科爾能夠背得出由康城到銅鑼灣的港鐵站名。（廖雁雄攝）

訪問當日到Noah位於康城的住所，單位內佈置簡單，客廳沒有過多裝飾，茶几上放有月曆與一張「身體健康」的揮春。他空餘時間會做的事不多，逛逛商場超市便回家休息，最多會看電視睇戲。

Noah原來會透過串流影音平台睇港產片，看過的有《嚦咕嚦咕新年財》跟《功夫》。他最愛的一幕，是《功夫》中周星馳與林子聰意圖暗算「包租婆」元秋，卻意外被飛刀插中自己，再遭毒蛇咬得雙唇腫脹；用上CG特技誇大效果的追逐場面，令他即使翻看依然笑得開懷。

巴科爾最愛《功夫》中周星馳害人終害己的一幕。（廖雁雄攝）

正如周星馳看似無厘頭的喜劇中往往暗藏含意——《少林足球》的「做人如果沒夢想，跟鹹魚有什麼分別？」；《食神》中代表情感與人性的黯然銷魂飯，比以大魚大肉堆砌的超級無敵海景佛跳牆美味。

Noah的玩笑與調皮，不止是想把歡樂傳給球隊的每一位，而是有更深層次的原因。

他比賽日會在更衣室跳舞、調亂球衣，是想讓大家放鬆一點；平日風趣的舉動，是想幫助隊內的年青球員。

「開玩笑可以拉近大家的距離，讓年青球員在跟大哥們相時處得舒服一點。」Noah當初就是那個受惠的年青球員，他長大後沒有忘記在西班牙學到的事，希望香港的小將也能懂得放開自己。

「年青球員在一隊總是小心翼翼，怕得罪人不敢說出自己的想法，練習時又不敢攔截或壓逼前輩，但其實他們根本無需害怕。我這樣做，是想給他們一點自信，去做他們應該做的事。」

巴科爾希望自己能讓年青球員放膽表達自己。（廖雁雄攝）

年青球員總是怕得罪人，不敢說出自己的想法，我想給他們一點自信，去做他們應該做的事。

其實Noah小時候「我的志願」，是做警察或消防員，「整齊的制服，勇敢，又能幫助他人。」所以即使最終當上足球員，他仍以助人為己任，隊友說只要有事找他幫忙，他無論如何都不會拒絕，在隊內是不可或缺的存在。

然而這種角色只是「隊友限定」，場內的Noah面對敵人卻是另一個樣——中堅艾里奧曾投訴他會拉着對手的手臂跌低，令球證誤以為對手犯規；大埔門將謝家榮曾指罵他，質疑他是否存心踢人。

「作為一個前鋒，我不必向後衛展示我比他們強壯，我的目標是搏得犯規或者十二碼。」

「你必須思考在什麼時間、什麼地方就該做什麼事，大家可以批評我，但永遠不能說我沒有盡力。」

巴科爾是位聰明的前鋒。（廖雁雄攝）

作為一個前鋒，我不必向後衛展示我比他們強壯。

可能會有人說他「茅」，但Noah認為自己只是踢得聰明，「我沒有存心去傷害任何人，甚至我人生中都不曾跟人打架，如果你想惹事，我會讓你贏，然後走自己的路，我根本不在意。」

年少時他曾多次受人侮辱，知道即使回應也無補於事，「有些人就是愛這樣做，你很難去改變，但我會選擇遠離他們，即使真的要合作，保持專業的態度就可以了。」

巴科爾鬆容面對一切。（廖雁雄攝）

即使面對與自己性格不合的人，Noah依然可以從容面對，「每個人都認為自己是聰明的，你覺得向左走是對的，他認為向右才是，這只因每個人獲得的資訊都不一樣，其實大家都知道什麼才對自己最有利。」

Noah能夠如此包容，與媽媽多年來的身教有關——小時候的他很怕到朋友家麻煩別人，但媽媽總愛叫他的朋友來聚餐，為大家準備豐富的食物，從來沒半點怨言。「她是我人生最重要的人，她教我要尊重別人，因為你永遠不知道對方正經歷什麼難關。」

我是球員，他是總務，大家都是做好自己的職責，每個人都是獨特的，沒有誰比誰優秀。

練習後的球鞋，巴科爾都會放好在地上。（袁志浩攝）

即使時常開隊友玩笑，Noah卻很認真看待每一位身邊人。球會職員說他沒架子，他是隊中的「衛生部長」，所以才有上文叫馬希偉執好水樽的一幕，記者說是他令對方變得有名，他卻說其實是相反；而練習後的球衣他都會摺好，不會胡亂扔在地上。

「職員把衣服放好讓我穿上，訓練後我當然也要好好地物歸原處，我是球員，他是總務，大家都是做好自己的職責，每個人都是獨特的，沒有誰比誰優秀。」

巴科爾不認為自己比職員優秀，因大家都盡力做好自己的工作。（廖雁雄攝）

他也很尊重香港這個地方，積極融入，在茶餐廳食飯學懂廣東話的「刀、叉、匙羹」，不抗拒本地美食，但愛吃辣的他總是把白飯弄成西炒飯一樣；他會到各區觀看其他球隊比賽，香港隊的賽事也會入場支持隊友，享受大球場的氣氛。

「你必先要尊重別人，別人才會尊重你。主動融入是因為我希望與這裡的人有聯繫、交流、互動，所以想從這方面入手，去理解大家。」

巴科爾會隨隊友到茶餐廳食飯。（廖雁雄攝）

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他深信每個人都有長處，所以從來不會看輕別人；社交帳號上一張又一張像模特兒擺姿勢一樣的照片，也看得出他很有自信，「我的特色就是平和，人生每天都會遇上不同的挑戰，面對難題你就要懂得慢下來，冷靜地思考答案。如果你很急趕，就會錯過沿途的風景，也會做了令你後悔的決定。」

在足球以外，我們其實都是一個人。我只想大家記得，我是一個和藹可親的人因為這就是我。

社交帳號上像模特兒一樣的照片，看得出巴科爾很有自信。（IG＠braa_noah）

其實他私下是位安靜的人，訪問當天碰巧是他的生日，他沒有大肆在隊中宣傳，隊友看過球隊祝賀帖文，始走近說句生日快樂；他明明懂得打鼓，但隊友都只曾在作客日本時有緣看到他獻技數秒。

「在足球以外，我們其實都是一個人。」

「我只想大家記得，我是一個和藹可親的人（kind person），因為這就是我。」

巴科爾將會離開東方，但告別前球會後，即將未來不再是隊友，他們仍然是彼此的朋友。