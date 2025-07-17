東亞錦｜米高中港戰後喊話被發酵　遭內地網民出征　投中甲亮紅燈

即使東亞足球錦標賽告一段落，但餘波未了。21歲的香港隊前鋒米高（Michael Udebuluzor）在中港戰前，傳出加盟中甲球會蘇州東吳，卻因為米高賽後與香港球迷喊話時，疑似冒犯內地球迷，即被網民留言攻擊，而他的轉會亦叫停。



東亞錦標賽最後一輪的中港戰前，香港隊前鋒傳出到中甲發展，這名晨曦前射手哥連斯之子盛傳加盟蘇州東吳。米高在中港戰正選上陣，上半場末段被調離場，這名21歲的港隊前鋒完場後隨全隊走向看台，答謝近千名專誠赴韓國龍仁支持港足的球迷。

米高（右）在中港戰傳出即將加盟中甲的蘇州東吳。（袁志浩攝）

米高手執大聲公，向現場的球迷喊話，根據現場的片段，他說：「看看這班中國球迷，我們下次要擊敗這些『混蛋』（Bastard）。」這條米高的片段在網上流傳，同時觸動不少中國球迷的神經，部分內地傳媒指米高以「雜種」形容中國球迷，不少網民即在社交網站攻擊米高。他更一度在貼出網民的留言，並指「不可以再忍氣吞聲」（I cant keep quiet all the time），當中不乏具歧視意味的字句，米高不久後刪除該限時動態。

米高在中港戰前的說話遭中國網民出征。（袁志浩攝）

原本與蘇州東吳無限接近，經過「失言風波」後，米高的轉會亮起紅燈。內地足球傳媒人苗原在社交網站表示，蘇州東吳大有機會與米高解約，他未來更不可能在內地發展，他亦指米高的「腦子不清楚」，「米高能力雖然一般，但他年輕、有衝擊力，是香港足球的潛力股，他在中甲踢一兩年，有機會再效力中超中下游球隊，但他的腦子不清楚，貪一時口快，大好前途就沒有了，別的大陸俱樂部也不可能跟他合作了。」

不少中國球迷在米高社交網站留言，有球迷指米高回覆他的私訊，並表示當刻說話沒有惡意，並向被冒犯的中國球迷道歉。