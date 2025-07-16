羽毛球．日本賽｜伍家朗力戰三局反勝晉級　李卓耀首圈負李詩灃

香港羽毛球隊兩名男單代表今日（16日）在日本公開賽先後亮相，伍家朗與加拿大華裔球手楊燦（Brian Yang）打足三局，結果反勝晉級次圈，而李卓耀則不敵中國球手李詩灃，無緣晉級。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪日前激戰三局晉級，今日到兩名男單代表登場，伍家朗與加拿大的楊燦碰頭，兩人初次交手，首局戰情十分緊湊，雙方多次互換領先，伍家朗末段連失3分，以20：22先落後一局。

伍家朗第二局早段打出氣勢，一口氣連取5分，其後最多領先9：1，即使楊燦奮力反撲，伍家朗仍然以21：18扳回一城。伍家朗在決勝局初段一度被拉開6分落後，以6：11進入技術暫停，這名31歲港將換場後急起直追，即連贏8分反超前，結果以21：15完成逆轉，以65分鐘反勝對手，下圈硬撼石宇奇。

伍家朗力挫加拿大的楊燦晉級。（Getty Images）

另一男單港將李卓耀在一號場頭場上陣，惡鬥5號種子﹑中國球手李詩灃，李卓耀首局以10：21落後，第二局形勢緊湊，二人戰至「刁時」，李卓耀最終以20：22再輸一局，無緣晉級。