香港隊22人征戰成都世界運動會　世一劉慕裳冀奪金延續強勢

第12屆世界運動會（World Games）將在8月7至17日在中國成都舉行，香港隊今屆派出22名運動員參賽，今日（21日）在奧運大樓舉行授旗禮。上屆摘銅牌、女子空手道形世界第一的劉慕裳亦有出席，她希望超越上屆戰績，在世界錦標賽前延續強勢。



四年一度的世界運動會，專誠為了非奧運項目而舉運的大型運動會。中國今屆首度成為主辦國，香港隊派22名運動員，參加8個項目。港‍協暨奧委會在奧運大樓舉行授旗儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持儀式，港隊空手道代表劉慕裳（Grace）、壁球的何子樂、李嘉兒、武術的沈曉榆等亦有出席。

上屆世運會摘銅的劉慕裳，今屆第二次參加這項大型運動會，這名空手道形世界一姐以金牌為目標，「超越上屆（世運會）成績是基本目標，根據今季的狀態及成績，我想踏上頒獎台最高一級。世運會是11月的世界錦標賽前最後一個大賽，我想以金牌延續氣勢。」

女子空手道形世界第一的劉慕裳。（趙子晉攝）

世界第二的日本選手尾野真步是劉慕裳今季的老對手，今季在不同賽事對足5次，Grace坦言沒有特別的策略，只希望在心態上做好自己，「即使今年成績不俗，我希望不會變成壓力，有時在落場當刻才感受到。不論世運會或世錦賽都是『一戰定生死』（Win or Nothing）的賽事，正如今季最後一站在摩洛哥的超聯賽事，在決賽爭奪總冠軍，也給予我差不多的備戰情況。」

劉慕裳指過往世運會參賽資格模糊，如今已有規則列明如何取得資格，但世運會賽制有別於其他賽事，只得三甲有獎牌，爭奪獎牌都非易事。Grace有上屆的經驗及近年的成長，相信今屆比上屆的表現更成熟。Grace根據過往在國內出賽的經驗，氣氛好到像演唱會一樣，唯一擔心就是分房問題，她不希望像上屆一樣與陌生人同房，Grace認為這個變數有機會影響臨場表現。

第二次參加世運會的劉慕裳，有信心表現超越上一屆。（趙子晉攝）

壁球女將首戰世運會 為「熊貓」而戰

香港隊壁球代表何子樂、李嘉兒上屆因為賽期太接近杭州亞運，而棄戰世運會，首度參賽的兩人感到甚為興奮，「好期待，感覺突然間有大型運動會可以參加，又有選手村、開幕禮，很多參賽國家都很重視的比賽。」

何子樂早前首度贏得亞洲冠軍，這名世界排名29位的港將，當然希望第一次參賽便登上頒獎台，原來與今屆世運會的獎牌有關，「今屆世運會的獎牌設計是熊貓，好得意，平時都有收集熊貓產品的習慣，希望這面獎牌成為我的收藏之一。」

今屆成都世運會早前公布獎牌設計，以「竹光」而命名，獎牌上有兩隻熊貓耳，這面獎牌可以揭開，獎牌裏內藏徽章。

港隊壁球代表李嘉兒（左）與何子樂首次參加世運會，希望獲得好成績。（趙子晉攝）

上屆美國伯明翰舉辦的世運會，桌球代表張家瑋摘下港隊世運會史上首金，劉慕裳在空手道女子個人形的銅牌，加上武術項目的三面銅牌，創下歷屆最佳成績。