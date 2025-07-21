希拉爾不會來港參加沙特超級盃　解釋：若參賽會違反沙特足總規例

沙特阿拉伯球會希拉爾（Al Hilal）今日宣布，不會參加8月在香港舉行的沙特超級盃。

希拉爾在聲明中表示，已經致函沙特足總，退出參加今屆沙特超級盃。希拉爾解釋，他們今夏到美國參加了世冠盃，晉級八強；為了滿足沙特足總規定的球員大假規例，已經被迫推遲了季前集訓。希拉爾表示，評估過球員經歷過一個球季後出現極度疲勞的跡象，而且很多球員更參加了國際賽後馬上參加世冠盃，增加受傷風險，所以希拉爾認為退出沙特超級盃的決定，不但符合球會的利益，亦符合沙特國家隊的利益。希拉爾還提到，沙特足總在6月1日公布國內賽程時並未提及沙特超級盃將在香港舉行，直至6月13日才公布比賽地點，當時希拉爾已前往美國備戰世冠盃。



在7月4日，希拉爾在世冠盃八強不敵富明尼斯出局。（Getty Images）

希拉爾在聲明中提到他們今夏繁忙的行程，希拉爾在6月至7月到美國參加改制後的首屆世冠盃，於十六強淘汰曼城，八強不敵富明尼斯出局。在7月4日八強止步後，因為航班問題，希拉爾不得不滯留美國奧蘭多3日，令到球員在夏天放大假的日數只餘24日，如果希拉爾再要參加沙特超級盃的話，球員的大假將被減至21日。

希拉爾表示，沙特足總頒布的規定列明，球員每年必須享有28日大假，這項條件亦被列在希拉爾一隊的所有球員合約之中。希拉爾的意思是，若果要符合沙特足總這項28日球員大假的規定，就不能參加沙特超級盃。為了滿足這項球員28日大假規定，希拉爾已不得不推遲新球季的備戰，要比其他沙特聯賽球隊遲開操，加劇競賽上的不公平。

希拉爾球星祖奧簡斯路。（Getty Images）

希拉爾在聲明中提到，沙特足總在6月1日公布國內賽賽程時，並未提及沙特超級盃將於香港舉行。直至6月13日，沙特超級盃才公布在香港舉行，當時希拉爾已經身在美國，備戰世冠盃，未知要踢到幾時。

希拉爾贏過5次沙特超級盃冠軍，也是上屆盟主，他們重申參與沙特超級盃是一項光榮。然而，經歷了超過一年的球季，希拉爾評估過球員的身體及肌肉狀況後，發現他們出現極端疲勞的跡象；很多球員更加在沒有休息下，接連參加6月的國際賽及世冠盃，增加了受傷風險。希拉爾指出，退出沙特超級盃合乎球會及沙特國家隊的利益。沙特將於10月參加世界盃外圍賽，爭取打入世界盃決賽周，而希拉爾陣中擁有不少沙特國腳。

希拉爾強調，退出沙特超級盃的主要目的是，確保一眾國腳可以在下次國家隊集訓及其他本地賽前，能夠有健康的身體狀況。沙特目前晉身世界盃亞洲區外圍賽第四圈，與伊拉克及印尼被列入B組，3支球隊會在10月踢單循環，榜首可獲直接晉級明年世界盃決賽周的資格，次名則續戰第五圈外圍賽。

沙特超級盃將於8月19日至23日於香港大球場舉行，原定由伊蒂哈德（Al-Ittihad）、艾納斯（Al-Nassr）、艾卡迪沙（Al-Qadsiah）及希拉爾爭奪冠軍。希拉爾原定8月20日於準決賽對艾卡迪沙，若果入到決賽，就會在8月23日對伊蒂哈德及艾納斯的勝方。

沙特超級盃的門票已經在7月15日起公開發售。希拉爾是上季沙特聯賽亞軍，擁有魯賓尼維斯、祖奧簡斯路、高列巴尼、米祖域、米連高域沙域等球星。