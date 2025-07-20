阿仙奴公布訪港大軍名單　精銳盡出4新兵獨欠1人　兩15歲小將隨隊

阿仙奴公布香港和新加坡兩站亞洲之旅30人大軍名單，一眾新兵蘇比文迪（Martin Zubimendi）、阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）和洛加特（Christian Norgaard）均在陣中，唯獨剛從車路士加盟的馬度基（Noni Madueke）不在名單之上。



阿仙奴早前開操情況。（Getty Images）

阿仙奴亞洲之旅友賽行程：



新加坡

7月23日 對 AC米蘭／19：30 新加坡國家體育場



7月27日 對 紐卡素／19：30 新加坡國家體育場



香港

7月31日 對 熱刺／19：30 啟德體育園



阿仙奴731啟德友賽熱刺 歷來首場海外北倫敦打呲

阿仙奴周六出發前往亞洲，展開一連3場的友賽之旅。槍手會先到新加坡，跟AC米蘭和紐卡素對戰，繼而到訪香港，在啟德體育園主場館與熱刺展開歷來首場海外北倫敦打吡。

阿仙奴新兵馬度基8月才會跟操，因此不在訪港名單。（Getty Images）

新兵馬度基未隨行 兩15歲小將有份

阿仙奴今夏暫時已簽入4名新兵，當中蘇比文迪、阿列沙巴拿加和洛加特均在亞洲之旅名單，唯獨剛以5200萬英鎊從車路士來投的馬度基，因為早前隨車路士出戰世界冠軍球會盃，8月初才會隨隊操練，因此不在亞洲之行名單之中。

獲譽為「天才」的15歲新星杜文，會隨阿仙奴訪港。（Getty Images）

而季尾受傷的沙列巴、卡拉科利，以及早前未有隨隊到西班牙集訓的迪格蘭賴斯，均能夠成行，除了仍在養傷巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）之外，基本上以最強陣容出行。同行的還有兩位15歲小將杜文（Max Dowman）及沙文（Marli Salmon）。

至於盛傳日內加盟的前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）和守將莫斯基拉（Christhian Mosquera）均未能趕及加入大軍。

阿仙奴新兵蘇比文迪將隨隊到訪亞洲。（Getty Images）

阿仙奴亞洲之行30人大軍名單：

門將：大衛拉耶（David Raya）、阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）、Tommy Setford, Alexei Rojas-Fedorushchenko



後衛：沙列巴（William Saliba）、賓韋特（Ben White）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）、添巴（Jurrien Timber）、積及基奧柯（Jakub Kiwior）、辛真高（Oleksandr Zinchenko）、卡拉科利（Riccardo Calafiori）、利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）、尼高斯（Josh Nichols）、沙文（Marli Salmon）



中場：奧迪加特（Martin Odegaard）、洛加特（Christian Norgaard）、馬連奴（Mikel Merino）、盧干加（Albert Sambi Lokonga）、蘇比文迪（Martin Zubimendi）、迪格蘭賴斯（ Declan Rice）、高比利（Louie Copley）



前鋒：沙卡（Bukayo Saka）、馬天尼利（Gabriel Martinelli）、杜沙特（Leandro Trossard）、尼華尼利（Ethan Nwaneri）、尼爾遜（Reiss Nelson）、夏維斯（Kai Havertz）、卡比亞（Ismeal Kabia）、杜文（Max Dowman）、夏利文安奴斯（Andre Harriman-Annous）

