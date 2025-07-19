坦赫格首戰率利華古遜吞慘敗　訪巴西1：5負法林明高U20

黯然離開曼聯後，荷蘭籍主帥坦赫格（Erik ten Hag）重新出發，取代沙比阿朗素（Xabi Alonso）接掌利華古遜。這間德甲老牌球會季前進行巴西之旅，坦帥首戰領軍卻遭遇尷尬一幕，面對法林明高的U20青年軍，結果慘負1：5。



坦赫格接任利華古遜主帥一職。（Getty Images）

坦赫格與曼聯分道揚鑣後，相隔8個月再執教鞭，接替沙比阿朗素﹑成為新任利華古遜主帥。利華古遜季前訪巴西，準備新球季，眾將更體驗沙灘足球。

利華古遜訪巴西體驗沙灘足球。（Getty Images）

利華古遜季前首戰與法明林高U20青年軍交手，也是坦赫格任內首戰，格列沙加﹑邦尼菲斯（Victor Boniface）等主力正選出戰。似是穩操勝券的一仗，利華古遜開賽僅2分鐘失守，頭10分鐘落後至0：2，完半場前再失兩球，半場已意外地落後至0：4。利華古遜換邊後頹勢未止，54分鐘再失守，利華古遜憑17歲小將古貝夫（Montrell Culbreath）破蛋，以1：5不敵法明林高U20。

坦赫格首度帶領利華古遜卻吞尷尬敗仗，賽後直言熱身賽戰績不需要太在乎，「成績當然是不好，但我不在意季前賽的戰績。我們在任何場合都不應大比數落敗，但更重要是沒有任何傷兵。」

利華古遜的莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）賽後直言球隊表現未如理想，太容易失去控球權，而球隊仍未找到節奏，幸好只是季前，球隊仍有時間磨合。