世大運2025｜陳顥樺／黃凱彤乒乓混雙力戰負中國 港隊增添一銅
撰文：趙子晉
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香港隊在世界大學生運動會再添一銅！港隊乒乓混雙組合陳顥樺／黃凱彤四強鬥中國組合曾蓓勳／韓菲兒，港隊組合力戰50分鐘後，以2：4力戰憾負，無緣決賽，依然為港隊增添一面銅牌。
港隊混雙組合陳顥樺／黃凱彤在八強與中立運動員組合激戰7局，險勝過關，今日（22日）與中國隊的曾蓓勳／韓菲兒爭入決賽。港隊的「陳黃配」首局以11：8先拔頭籌，其後連失6：11及5：11，這對港隊組合以11：4追成2：2平手。
關鍵的第5局，雙方爭持激烈，港隊組合力戰4次「刁時」下負13：15，加上第6局在領先遭逆轉，力戰50分鐘後以2：4告負，無緣決賽，為香港隊增添一面銅牌。
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