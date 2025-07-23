劍擊世錦賽｜蔡俊彥首闖頒獎台　一劍險勝意大利強手躋四強

世界劍擊錦標賽在格魯吉亞第比利斯開鑼，今日（23日）上演男子花劍及女子重劍個人賽正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡等港將分途出擊，力爭世界冠軍。蔡俊彥過關斬將，連挫兩名意大利劍手殺入四強，穩奪生涯首面世錦賽獎牌。



一連9日的世界劍擊錦標賽日前開鑼，今屆賽事新增設獎金，國際劍聯（FIE）共派102萬美元，個人賽世界冠軍可獲4萬美元（約31萬港元），團體賽世界冠軍則獲5萬美元（約39.2萬港元），增加賽事的吸引力。

蔡俊彥連過兩關，打入16強。（中國香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥首圈面對塞浦路斯的Alex Tofalides，以15：9取勝晉級，然後遇上中立運動員Vladislav Mylnikov，以15：7再下一城。蔡俊彥16強面對淘汰吳諾弘的意大利劍手比安奇，Ryan首節領先6：4，第二節初段24秒連取3分，結果以15：10力克對手，晉身8強。

蔡俊彥與世錦獎牌只差一步，Ryan與另一意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）碰頭，首節打成均勢，蔡俊彥藉兩劍反攻「單燈」取得領先，帶着7：5的優勢進入第二節，馬奇次節追成9：9平手，Ryan繼續以反攻制敵，一口氣連贏2分「單燈」，兩人戰至14：14，Ryan以一劍進攻反攻奠勝，首度登上世錦賽頒獎台。

當中男花首圈現意外戰果，「世一劍神」張家朗迎戰比利時劍手Stef Van Campenhout，末段落後12：14下出現爭議場面，與教練Greg一同跟裁判發生爭拗，最終被罰紅牌，以12：15首圈出局，無緣32強。

張家朗首圈意外止步。（中國香港劍擊總會圖片）

吳諾弘首圈與加拿大劍手Borys Budovskyi鬥得難分難解，吳諾弘末段一度以13：14落後，他在完成第二節前追成平手，並在第三節以一劍防守還擊奠勝，晉身次圈。Lawrence其後挑戰3號種子、意大利劍手比安奇，惟以6：15告負，32強止步。梁千雨首圈挑戰世界排名第4位的美國劍手伊肯（Nick Itkin），惟以9：15落敗。

吳諾弘首圈一劍險勝加拿大劍手。（中國香港劍擊總會圖片）

劍擊世錦賽｜女重兩將32強止步

女子重劍方面，早前衛冕世大運的佘繕妡，首圈一劍險勝韓國劍手Lee Hyein，其後與加拿大的華裔劍手肖睿恩碰頭，惜以9：15落敗，無緣16強。朱嘉望攜手晉身32強，「佘佘」與；朱嘉望則以15：12力克波蘭劍手，次圈挑戰韓國名將宋世羅，以6：15告負。

早前衛冕世大運的佘繕妡，在世錦賽32強不敵加拿大的華裔小將。（中國香港劍擊總會圖片）

世界劍擊錦標賽港隊戰果



男子花劍

64強 張家朗 12：15 Stef Van Campenhout（比利時）

64強 吳諾弘 15：14 Borys Budovskyi（加拿大）

64強 梁千雨 9：15 伊肯（美國）

64強 蔡俊彥 15：9 Alex Tofalides（塞浦路斯）

32強 吳諾弘 6：15 比安奇（意大利）

32強 蔡俊彥 15：7 Vladislav Mylnikov（中立）



女子重劍

64強 佘繕妡 15：14 Lee Hyein（韓國）

64強 朱嘉望 15：12 Barbara Brych（波蘭）

32強 佘繕妡 9：15 肖睿恩（加拿大）

32強 朱嘉望 6：15 宋世羅（韓國）

