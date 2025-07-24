世大運2025｜港乒男雙奪今屆第二金　陳顥樺／姚鈞濤挫日本封王

香港隊在世界大學生運動會再添一金！香港乒乓男雙組合陳顥樺／姚鈞濤連挫韓國、日本對手，摘下世大運金牌，亦是香港隊今屆第二金。



港隊的陳顥樺／姚鈞濤奪下男雙金牌。（FISU）

香港乒乓雙打分途出擊，男雙組合陳顥樺／姚鈞濤8強以4：1擊敗德田幹太／橫谷晟，鎖定獎牌。這對港乒男雙組合其後與韓國的趙大成／尹昌珉爭晉級，未受太大壓力，直落四局「派蛋」過關，坐銀望金。

（FISU）

「陳姚配」與另一對日本組合岡野俊介／谷垣佑真爭金，連贏頭三局領先，距離金牌只差一局，即使被日本組合扳回一城，陳顥樺／姚鈞濤以11：3奠定勝局，順利贏得男雙金牌。這面乒乓男雙金牌，是香港隊今屆世大運第二金，暫時累積2金1銀3銅。

陳顥樺／姚鈞濤為香港隊贏得今屆世大運第二金。（FISU）