羽毛球．中國賽｜鄧謝配輕取美國組合晉級 女雙楊楊配旗開得勝
撰文：趙子晉
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在中國常州上演的中國羽毛球公開賽，香港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈登場，面對美國組合未受太大壓力，以21：12連贏兩局，25分鐘輕取對手過關。港隊女雙的楊雅婷／楊霈霖同樣直落兩局擊敗印度組合晉級。
港隊混雙組合「鄧謝配」戰畢日本公開賽後，今周轉戰中國常州，出戰中國公開賽。鄧謝配首圈對美國的陳子亦／Francesca Corbett，雙方首度交手，鄧謝配大部分時間佔上風，首局未曾落後下，以21：12輕鬆領先。鄧謝配第二局初段一度落後，其後反超前再拉開比分，同樣以21：12再下一城，僅25分鐘擊敗美國組合。
港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖接近同時出賽，面對印度的彭達姊妹，「楊楊配」全場未受太大壓力，直落兩局以21：12及21：13報捷晉級。
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