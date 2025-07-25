伊沙克要求離隊未有隨紐卡素訪亞洲　利物浦或開破英國紀錄轉會費

紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）尋求離隊，這位瑞典國腳亦因為大腿有微傷，缺席了紐卡素的亞洲之旅。目前，車路士及曼聯皆無意斟介伊沙克，而對伊沙克有興趣的只餘利物浦一隊。雖然利物浦剛以6900萬鎊從法蘭克福收購了艾傑迪基（Hugo Ekitike），但他們在財政公平政策下尚有充足的轉會支出空間，而且達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯離隊的話，會給予利物浦充裕的資金買人。伊沙克上季英超攻入23球，排射手榜次席，有報道估計他的轉會費約1.2億鎊，亦有說法高達1.5億鎊，金額勢破英國轉會費紀錄。



英國權威媒體BBC報道，25歲的伊沙克尋求今夏離開紐卡素的可能，轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）亦發布了相似的消息，指伊沙克已通知紐卡素，希望今夏離隊。

紐卡素昨日公布亞洲之旅的大軍名單，伊沙克因為大腿輕傷而缺席。紐卡素會先到新加坡友賽阿仙奴，接着到韓國對韓職明星隊及熱刺。伊沙克輕傷而不入亞洲之旅名單，更加令他的轉會傳聞甚囂塵上。