利物浦訪港｜紅軍陣容未盡完美　防線漏洞多　仍需增兵彌補

利物浦在「香港足球盛會2025」以2：4不敵意甲勁旅AC米蘭，雖說只是一場季前熱身賽，但可以觀察的卻不少，例如今夏「標王」科利安華迪斯（Florian Wirtz）披甲45分鐘，表現出色，令人憧憬；又如迪亞斯與紐尼斯連後備都未列入，轉會傳聞甚囂塵上；再如16歲的新星恩古莫亞（Rio Ngumoha）表現搶鏡；或是後防線錯漏百出，是否要添兵增強戰力？這支去季英超冠軍，來季表現充滿變數。



利物浦主帥史洛今仗以華迪斯任「假9」，甚至可說是「無鋒陣」。（袁志浩攝）

迪亞斯及紐尼斯今仗被收起，加上新兵艾傑迪基（Hugo Ekitike）亦未獲派上陣，利物浦主帥史洛今仗以華迪斯任「假9」，甚至可說是「無鋒陣」，而且這名德國新兵獲得極大的自由度，比賽初段多靠左活動，但之後又會到右路跟沙拿眉來眼去，有時更墮後到後場串連攻勢；由於華迪斯的技術非常細膩，他在小範圍的盤扭及傳送，令對方難以防範，其中他跟沙拿一次禁區頂快速互傳入滲，看得現場觀眾都「嘩嘩聲」；另一次則是他自己左邊禁區引球突入，明明扭過對方守將被踢跌，卻未獲12碼，但以他這樣高水平的表現，勢將大大增強紅軍撕破密集的能力。

利物浦今仗擔任左翼的恩古莫亞，雖只上陣45分鐘，但多次在左路發動攻勢，或是今季令人驚喜的進攻點。（夏家朗攝）

另一個令人驚喜的進攻點，是擔任左翼的恩古莫亞，他又是只上陣45分鐘，但多次在左路發動攻勢，3次盤扭、2次關鍵傳送、1次助攻，完全令人忘記他僅是一個下個月底才滿17歲的小伙子。網上有人已將他喻為「利物浦的拉明耶馬」，這或許言之尚早，但這名有尼日利亞血統的翼鋒，來季無論留隊或外借，相信都會有不少上陣機會。

下半場代替沙拿任右翼的費林邦表現最為搶鏡。（夏家朗攝）

至於利物浦其他新兵，例如左閘卻基斯（Milos Kerkez）、右翼衛費林邦（Jeremie Frimpong）及門將馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili），下半場都獲派上陣，其中以代替沙拿任右翼的費林邦表現最為搶鏡，他的速度是球隊下半場殘陣出擊下的唯一武器。另外，費林邦與左路的加普亦有些化學作用，加普一次左邊大腳傳予右路費林邦，後者憑速度半單刀埋門，可是角度太窄被門將擋出。在之前的熱身賽，都見兩人默契十足，相信這條「荷蘭連線」在來季將成為紅軍的另一殺着。

利物浦新門將馬馬達舒維利今仗與防線溝通有失誤，默契仍待磨合。（袁志浩攝）

利物浦今仗令人疑慮的是防線，屢有犯錯，失掉4球，最後一球更是森美卡斯回傳失誤「送大禮」。史洛在賽後記者會表示，「球隊輸了太多次反擊」，但他亦有解釋道，這也是出於「太多球員不是踢慣常位置」。

平時慣踢左閘的森美卡斯今仗尾段要扼守中路，踢來患得患失。（夏家朗攝）

事實上，上半場防中賴恩格雲貝治需串演中堅，下半場慣常任左閘的森美卡斯亦要扼守中路，另外，由於沒有中鋒，上半場華迪斯任「假9」，下半場以本身司職右翼或進攻中場的賓杜亞克（Ben Doak）代替其位置，可是這名19歲新秀卻完全迷失，也令紅軍於易邊後進攻上幾近少打一人。

史諾賽後表示不太擔心紅軍目前人腳。（夏家朗攝）

儘管史洛賽後認為加雲貝治踢中堅也很稱職，又表示祖高美斯及遠藤航僅受輕傷，之後可以候命，似乎暗示兵源充足，然而放走昆沙後，紅軍常規中堅僅得3個，經過今仗後防的試驗後，或許史洛需下定決心，繼續在轉會窗物色中路守將，才屬明智之舉。