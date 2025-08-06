前波圖隊長佐治哥斯達離世　摩連奴記者會哽咽落淚

葡萄牙前國腳兼波圖名宿佐治哥斯達（Jorge Costa）周三（6日）在球會訓練中心突發心臟病離世，終年53歲。他曾是2004年波圖勇奪歐冠盃的隊長，在主帥摩連奴（Jose Mourinho）麾下捧盃留名。



摩連奴於周三歐聯第三圈費倫巴治對飛燕諾的賽前記者會一度哽咽落淚，他感觸地說：「若他仍在世，一定會叫我完成記者會、明天去贏波，不用理會他的事。我會嘗試這兩天先完成我的工作，然後再為他流淚。」

摩連奴對舊將離世深感難過。（Getty Images）

波圖在2004年勇奪歐冠盃，佐治哥斯達（左）是當時球隊隊長。（Getty Images)

哥斯達出身波圖青訓，一生與球會淵源深厚，職業生涯大部分時間效力母會，亦曾短暫外借英超球隊查爾頓，2006年掛靴後轉任教練及領隊，近年回歸波圖出任高層職務。球會形容他是「波圖精神的化身」。

佐治哥斯達在2024年重返波圖出任足球總監。（Getty Images）

他在波圖贏得24個錦標，包括歐聯、歐洲足協盃及8個葡超冠軍，為國家隊上陣50次。曾與他共事的迪高與比比亦發文致哀，稱他為「傳奇隊長」與「永不被遺忘的名字」。