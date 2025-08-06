網球｜黃澤林直落兩盤輕取阿根廷球手 距辛辛那堤正賽圈只差一步
撰文：趙子晉
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香港網球代表黃澤林（Coleman）在美國出戰辛辛那堤大師賽，資格賽首圈遇上阿根廷球手施雲度奴（Juan Manual Cerundolo），世界排名168位的黃澤林直落兩盤輕取對手，與正賽圈只差一步。
美國網球公開賽將在8月尾舉行，黃澤林在美國出戰辛辛那堤大師賽備戰，資格賽首圈與世界排名83位的阿根廷球手施雲度奴交手。雖然Coleman在「Aces球」及第一發球成功率不及對手，但他在第二發球得分率近6成，遠比對手的25%優勝，加上全場4次把握破發機會，結果以6：2及6：3、以77分鐘直落兩盤輕取對手。
黃澤林晉級辛辛那堤資格賽次圈，與日本的望月慎太郎爭入正賽圈。這名22歲的日本球手曾經贏得溫布頓青年組的男單冠軍，同時曾登上青年世界第一，如今世界排名為122位。
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