世界運動會2025｜港隊3金2銀1銅作結 關竣仁無人機競速摘銀埋齋
撰文：趙子晉
出版：更新：
四年一度的世界運動會（The World Games）於8月7至17日在中國成都舉行，是中國首次主辦這個為了非奧運項目而設的大型運動會。香港隊派出21名運動員參與飛航運動、桌球、空手道、定向、壁球、滑水和武術共7個項目的賽事，最終以3金2銀1銅作結，其中關竣仁在無人機競速摘銀，是港隊今屆最後一面獎牌。
無人機競速運動員關竣仁，在日前的五輪資格賽後排第11，轉戰淘汰賽。他於32強以小組首名出線，但在16強排小組第3，落入復活賽，猶幸他過關斬將殺入決賽，最終不敵日本的橋本勇希，奪得銀牌。
世界運動會2025香港隊成績
金牌：
劉慕裳（空手道） 女子個人形
楊頌熹（武術） 男子太極拳太極劍全能
沈曉榆（武術） 女子長拳槍術劍術全能
銀牌：
張溢霖（武術） 男子70公斤散打
關竣仁（飛航運動） 無人機競速
銅牌：
鄭俊軒（滑水） 男子尾波衝浪
世界運動會2025香港隊名單
空手道：劉慕裳
壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒
桌球：房薇薇、蘇文欣
武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬
定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎
滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹
飛航運動：關竣仁