世界運動會2025｜港隊3金2銀1銅作結　關竣仁無人機競速摘銀埋齋

四年一度的世界運動會（The World Games）於8月7至17日在中國成都舉行，是中國首次主辦這個為了非奧運項目而設的大型運動會。香港隊派出21名運動員參與飛航運動、桌球、空手道、定向、壁球、滑水和武術共7個項目的賽事，最終以3金2銀1銅作結，其中關竣仁在無人機競速摘銀，是港隊今屆最後一面獎牌。



世界運動會2025｜香港隊在黑雨下出發赴成都。（港協暨奧委會圖片）

無人機競速運動員關竣仁，在日前的五輪資格賽後排第11，轉戰淘汰賽。他於32強以小組首名出線，但在16強排小組第3，落入復活賽，猶幸他過關斬將殺入決賽，最終不敵日本的橋本勇希，奪得銀牌。

世界運動會2025香港隊成績



金牌：

劉慕裳（空手道） 女子個人形

楊頌熹（武術） 男子太極拳太極劍全能

沈曉榆（武術） 女子長拳槍術劍術全能



銀牌：

張溢霖（武術） 男子70公斤散打

關竣仁（飛航運動） 無人機競速



銅牌：

鄭俊軒（滑水） 男子尾波衝浪



世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁



世界運動會2025｜劉慕裳：空手道女子個人形金牌。（港協暨奧委會提供）

世界運動會｜楊頌熹（右）：男子太極拳太極劍全能金牌；沈曉榆（左）：女子長拳劍術槍術全能金牌。中為港隊教練耿曉靈。（港協暨奧委會提供）