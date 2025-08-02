《跑步人誌．方賢明4》香港跑界怪現象 中學學界過度催谷浪費人才

說起香港中跑（中距離跑步），無論是跟方賢明（Sean Fontaine）或是他的教練Jacob Rubin傾談，二人不約而同均慨嘆「香港真是有不少跑得快、很有潛質」的年輕選手。奈何往往因為過早催谷揠苗助長，成績大都無法持續，甚至很早便退役。

Sean認為，香港中跑要持續進步，大家必須要意識到休息和恢復的重要，並以自身發展為例子，說明運動員的成長應該看得更長遠。

跑步人誌．方賢明︱系列之四

攝影：廖雁雄



方賢明U18、U20均未能入選港隊，堅持慢慢進步下終晉身成人港隊並兩度打破港績。（廖雁雄攝）

中距離跑項長年在香港備受忽視，這個現象近年開始打破，方賢明與金智武這對好朋友功不可沒，曾保持數十年的800米與1500米紀錄持續受衝擊。而進步不是只限他們二人，Jacob所帶領包括方賢明、金智武二人在內的跑團，公開訓練課表和練習情況，讓其他跑手和教練可以跟隨，昔日男子800米每年能跑進2分鐘內的跑手寥寥可數，去年足足超過20人能做到，是香港史上首次。

方賢明談到本地中跑的進步便眉開眼笑，「以前800米得一個heat（初賽），依家多咗好多人跑，有好多個heat」，他指出，「香港中長跑運動員很多都好有天份」，可是如果香港中跑成績想繼續進步，有一個不太健康的情況必須改變。

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「18歲成績，香港覺得好重要」

方賢明說，「我以前成績無咩特別，U18、U20都無入選香港隊」，自認少年時代跑步成績並不出眾，他細數：「我18歲果時有4至5位同輩選手跑到1分54、1分55」，而他本人「17、18歲時800米跑2分08秒PB（個人最佳成績），已經好開心。」

當然那時他是專攻200米、400米的短跑手，並無特別為800米作出專門訓練，但一定程度說明香港中學跑界確實臥虎藏龍。這班跑手之後再無突破並陸續退場，目前已經全部退役，他感慨：「18歲的成績，喺香港覺得好重要。」

短跑出身的方賢明，一跑起來渾身是勁。（廖雁雄攝）

過早催谷練揠苗助長

Sean點出本地跑界一個怪現象：學界賽事的觀眾，遠多過成人賽的觀眾，多年來冷眼旁觀，他有點看不過眼中學學界田徑教練過度重視成績，而忽略學生的將來發展，「好多人持續練好高強度，之後keep唔到」，又指出，「學生畢業之後，個身體已經好攰」、「學界好多好嘅運動員，畢業後唔跑，或者入大學之後成績下跌」。

在他眼中，「17、18歲成績唔係咁重要，尤其是中長跑。」那個年紀的男生身體仍在發育和成長，卻因過度催谷和缺乏休息，而無法發揮應有潛力，久而久之心淡下離開賽場，實在令人遺憾，也是香港中長跑界的極大損失。因此他希望更多教練和運動員可以正視此現象，要作出改變其實不算太難，「多注重拉筋和恢復」，同時在適當的時候完全休息，至於飲食和補給方面亦要做足，「早餐好重要，每日食三餐，唔會食好多『垃圾』。完成訓練20分鐘內要開始食嘢，不用立即食飯，但要飲蛋白粉或食餅乾，吃點東西補給，幫助身體加快恢復。」

月前訪問金智武當日，Sean並不在場，他以此作例子：「當時正是因為我身體太攰，教練要我休息10日，所以那天我沒有去練習。」

方賢明說，香港中跑想繼續進步需改變過早催谷年輕選手的做法。（廖雁雄攝）

拉筋恢復休息補給要做足

休息，是為了未來要走更長的路，然而大多數人都會因為眼前成績而只集中在短期目標——香港跑界十分注重訓練「里數」，跑手只要一日不跑便會感到渾身不自在，很多時會忽略身體發出的訊號。即使方賢明所說的是中距離跑，而且訓練強度非常高，恢復和休息重要性不下於訓練這一點，放諸不同距離理應同樣適用。

自認昔日成績不夠好的方賢明，中學年代沒有教練下堅持訓練反而柳暗花明：「慢慢日日進步少少」，「可能用咗好多年時間」，最終從後發力，成功入選成人港隊，並兩度打破香港紀錄。他希望以自己的故事，為新一代跑手帶來啟發，不用心急在少年時代求成，只要「堅持、沒有放棄」，輸在起跑線一樣能夠成功，甚至達到自己想像不到的高度。

（跑步人誌．方賢明︱系列之四——完）

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（訪問重溫：跑步人誌．金智武系列）

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