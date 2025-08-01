游泳世錦賽｜港將何甄陶刷新50自香港紀錄　初賽第十名晉級準決賽

在新加坡舉行的游泳世錦賽，28歲香港泳手何甄陶（Ian）今（1日）早在男子50米自由泳初賽，游出21.82秒刷新香港紀錄，並以總成績第十名，晉級今晚的準決賽。



港隊代表何甄陶在新加坡參加游泳世錦賽。（Getty Images）

在今早舉行的初賽，何甄陶被列入第十二組，排第一線出賽，游出21.82秒的成績，獲得小組第五名。在總成績，何甄陶排第十位，晉級今晚的準決賽，力爭入決賽。

何甄陶游出21.82秒，不但刷新個人最佳時間，更加將自己保持的香港紀錄推前0.01秒。舊紀錄同時是何甄陶游出，他在2024年的多哈游泳世錦賽，游出21.83秒。

港隊代表何甄陶在新加坡參加游泳世錦賽。（Getty Images）

在今屆世錦賽，何甄陶日前還參加了男子100米自由泳，他在初賽游出50.79秒，總成績排51位，未能晉級。