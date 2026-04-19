國際7人欖球賽｜南非挫阿根廷首度在港封王　女子組新西蘭4連霸

香港國際七人欖球賽決賽日，目前在國際七人欖球系列賽（SVNS World Championship）男子組首階段排榜首的南非，遇上去年在香港封王的阿根廷。狀態大勇的南非隊以35：7輾壓式首度在香港奪冠。

女子組方面再次由兩大強隊新西蘭對澳洲，Black Ferns再現王者本色以19：14勝出，連續4年在香港封后，頒獎禮上再次表演傳統戰舞。

攝影：鄭子峰



國際7人欖球賽｜新西蘭女子隊擊敗澳洲，在香港4連霸。（鄭子峰攝）

男子季軍戰西班牙挫新西蘭創驚喜

兩場決賽前，西班牙與新西蘭合演一場非常精彩的男子組季軍戰，首度晉身賽事4強的西班牙，今次在香港站演出神勇，季軍戰在新西蘭身上竟率先3次達陣，領先15：0。新西蘭力追之下，半場仍落後14：15，下半場西班牙先得7分後，新西蘭再次兩度達陣兼射入附加球，以28：22反超前。西班牙未有放棄，比賽末段兩度達陣，反勝32：28，獲得今站季軍兼球隊最佳成績。

女子組決賽精彩畫面回放：

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女子組新西蘭挫澳洲在港4連冠 新世代主力成功接棒

女子組方面新西蘭實力超群，但對手澳洲隊亦持續增強，Black Ferns在22歲的米拿（Jorja Miller）以及25歲的普利蓮（Risealeaana Pouri-Lane）兩位新一代主將領軍下半場領前14：7。

下半場新西蘭趁澳洲主將利維（Teagan Levi）黃牌被罰出場2分鐘期間再達陣將比數改寫至19：7，末段澳洲仍力追，利維達陣後隊友射進附加球，可惜仍不足以扭轉敗局，新西蘭以19：14勝出，連續4屆贏得香港站冠軍，普利蓮獲選為決賽最佳球員。

國際7人欖球賽｜速度飛快的南非球員利斯（Tristan Leyds）在決賽表現神勇。（鄭子峰攝）

男子組南非35：7輾壓式勝阿根廷 首度在香港奪冠

相對而言，男子組決賽戰情一面倒，甫開球速度飛快的利斯（Tristan Leyds）便把球踢前再追回達陣，親自射入附加球，「自編自導自演」領南非領先7：0。阿根廷雖然一度追平，利斯一記妙傳助攻，戴維斯（Selvyn Davids）達陣，利斯射入附加球，南非輕鬆以14：7再次領先。

阿根廷一次球員間誤會犯錯，向對手「送大禮」，南非成功再次達陣，下半場3次達陣兼射入附加球，南非以35：7大勝，首度在香港封王，表現突出的利斯亦當選決賽最佳球員。

男子組決賽精彩畫面及頒獎禮回放：

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男子組決賽是全日最後一場，因此賽後一班球員在球場草地中央大合照。而女子組冠軍新西蘭，亦特別在頒獎禮後大跳毛利人的傳統戰舞Haka，為香港國際七人欖球賽完美謝幕。

國際7人欖球賽｜女子組冠軍新西蘭，亦特別在頒獎禮後大跳毛利人的傳統戰舞Haka。（鄭子峰攝）