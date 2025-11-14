全運會｜七欖歷史性奪金　李卡度獻關鍵達陣　來年力爭亞運三連霸

香港男子七欖今晚（14日）於啟德體育園主場館全運會2025七欖金牌戰，憑藉強大主場氣勢與頑強的防守，克復一度被反超前的劣勢，以26：19力挫上屆冠軍山東，歷史性奪得全運會七人欖球金牌。

港隊33歲老將兼隊長李卡度（Cado）在比賽末段把握機會，在關鍵時刻建功達陣，將比分鎖定，難掩興奮之情。賽後他表示，港隊下一目標是希望在明年達成亞運會三連霸。

香港男子七人欖球隊以26：19擊敗山東，首度奪得全運會欖球金牌。（梁鵬威攝）

被問到最後得分時表現激動，Cado表示：「因為我一上場就被山東隊反超前。我覺得我們較以前被人反超前時，抗壓嘅能力進步很多，我感到場上隊友沒有一刻覺得會輸掉比賽，所以好有信心係當比賽重開時，我們可以取回控球權並有能力再去達陣，結果我們亦真的到。」

李卡度續指：「上一次我們參加全運會（2013年十二運）的時候，我們末段好像被山東隊絕殺，所以今屆能夠在主場贏回金牌，對我們意義重大，反映我們這幾個月的成果，因為我們不單止贏了全運會，我們也是全亞洲第一！我們的教練也很開心，因為我們近月未輸過一場波，好希望可以將氣勢帶落下年初國際賽，有更加好的表現。」

對於主場出戰全運會，李卡度指能夠在主場奪金，是一個很高的肯定，能夠主場出戰並在球迷面前贏波奪金更加開心，他很希望香港可以舉辦多些不同比賽，亦想多些能在啟德比賽。

被問及相對亞運會等其他大型比賽，今次奪金有沒有特別感受？Cado表示：「全運會對於我和隊友們的認知是一個全國運動會，對每一省巿的意義都很重大。平時我們打亞洲賽遇上中國國家隊時，雖然也是同一批人，但今日決賽感受到他們的心態很不同，完全感受到這面金牌對他們也很重要，而同樣地我們也是好認真比賽，每場比賽我們都想贏。」

較早前他表示今次是他在全運會的最後一舞，他再次強調「今次一定係我最後的全運會」，他續指，雖然其他比賽一定會繼續打，但全運會一定是最後一次，「四年後我要參加的話真是很困難，今次適逢香港舉辦所以有機會參與真的很開心，四年後未必知道會發生什麼事，因為很多時都與不同賽事賽期相撞，所以我們對上一次參賽已是十多年前，所以今次特別好開心。」

他又稱這一個星期也很享受這個賽事：「一路戰至決賽都有好多人支持球隊，很多謝大家來支持香港運動員，除了我們香港欖球之外，任何比賽能夠在主場見到如此外人支持我們真的很開心。」

被問及下個目標是否亞運三連霸？他表示肯定， 但之前仍有很多國際賽例如明年香港七欖等，我們都好想去爭取好成績。明年上半年先專心在國際賽，然後下半年專心備戰亞運。