全運會2025｜港隊七欖新星扭轉戰局　啟德首達陣締生涯最美妙一刻

香港男子七人欖球隊在啟德主場館登上頒獎台最高一級，香港摘下主場第一金！

港隊七欖在主場鬥山東，下半場一度落後，隊中新星于力仁（Julien Bourron）貢獻關鍵達陣，亦是今屆第一次得分。這名22歲新星上年首度披上港隊球衣，今次首度在啟德建功，感覺難以言喻，希望未來在啟德再感受主場之利。



香港男子七欖隊主場封王，摘下香港隊今屆第4金。（梁鵬威攝）

香港男子隊以全勝姿態打入粵港澳全運會七欖決賽，面對分組賽擊敗過的山東，港隊以26：19再下一城，贏得全運史上七欖首金，亦是香港隊今屆第4金。

全運會2025｜男子七欖下半場從落後到反先 挫山東奪港隊第四金

香港隊下半場一度落後，陣中新星于力仁挺身而出，中路突破取得關鍵達陣，是他今屆全運會首次有進賬，亦是對港隊最重要的入球。「這是我首次在啟德達陣，在南看台前建功的感覺超現實，這是我生涯中最美妙的一刻，亦是最重要的一仗。」22歲的于力仁戴着金牌，臉上忍不住笑意。

22歲的于力仁擺脫對手，獻出關鍵達陣。（梁鵬威攝）

香港隊擁有蔡紀駿﹑丹馬克﹑房傑鋒﹑李卡度﹑薩耶斯等主力坐鎮，于力仁是隊中的新臉孔，他在上年11月的亞洲系列賽曼谷站才初次入選港隊。22歲的于力仁的父親是法國人、母親是香港人，他在香港出生，自小接觸欖球，青年時期大部分時間效力港會（Hong Kong Football Club），曾多次代表港隊不同梯隊出戰，早年在英國升讀大學，直至上年畢後回港，獲得港隊主教練高勳賞識，初次徵召入伍，先後入選角逐亞洲系列賽。

于力仁坦言，這個達陣是生涯最美妙一刻。（梁鵬威攝）

于力仁首次入選全運會大軍，今仗首度在啟德建功，他將功勞歸功於隊友，「我要感謝Cado（李卡度），他看到空位，然後叫我：『跑這邊！』我在場上的位置與Cado相似，以傳球予隊友為主，而我這個達陣對我不太重要，對全隊是至關重要，可以將氣勢扭轉。」當球隊落後時，于力仁指球隊沒有想太多，先專注做好自己。

于力仁未曾打過香港國際七人欖球賽，希望明年有機會再體驗主場之利。（梁鵬威攝）

于力仁在球隊年資尚淺，他希望來年有機會入選七欖大軍，再度在啟德感受主場之利，「若然有機會來年在啟德出戰（香港國際七人欖球賽）當然是好事，啟德場內的港人成為球隊的第8人，在這種氣氛披甲是相當震撼。」雖然于力仁不諳廣東話，但每次披上港隊球衣皆有特別的感覺，「無論是練習、比賽，每次披上香港隊球衣都是光榮，因為香港我的家，我在這地方讀書、成長，每次被徵召也是榮幸，我非常樂意為香港隊分一出力。」