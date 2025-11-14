全運會2025｜男子七欖下半場從落後到反先　挫山東奪港隊第四金

香港男子七人欖球隊力爭奪得今屆全運會的港隊主場首金，下半場的戰局掀動港人心弦——

上半場12：0的領先優勢，以為金牌之路順風順水，豈料山東隊展現驚人韌力，更一度反先14：12，不過港隊重整旗鼓，更有于力仁和華將李卡度關鍵時刻達陣，最終以26：19擊敗山東，香港首度奪得欖球全運金牌，也向山東報了12年前瀋陽全運決賽落敗之仇。



⬆⬆⬆TVB Youtube頻道直播⬆⬆⬆

甫開賽，香港隊表現未顯比昨日4強對江蘇時緊張，雙方戰況緊湊，直至3分鐘，港隊引得山東防線出現失誤，華將房傑鋒破關達陣，港隊領先5：0。2分鐘後，港隊再次把握機會，靴貝特達陣加上拜恩菲立斯射入追加罰球，12：0的優勢令山東隊備受壓力。

山東之後傾力反撲，港隊一時拖慢防守節奏便告失守，山東由劉魯達達陣及單長順追加罰球，追至7：12。完半場前港隊一次攻勢無果，港隊上半場僅領先5分。

香港男子七人欖球隊在全運勢如破竹，圖為分組賽對天津。（資料圖片；廖雁雄攝）

下半場兩軍繼續激戰連場，山東展現驚人韌力，考驗港隊執行戰術的耐力和體能。山東的馬豪翔在下半場4分鐘達陣，單長順追加罰球反先港隊14：12。港隊備受極大壓力，于力仁在關鍵時刻達陣，拜恩菲立斯追加罰球，港隊拉開19：14。最後1分鐘，後備入替的華將李卡度達陣，加上罰球取分，港隊領先26：14；山東隊雖有劉魯達「梅開二度」，但這個達陣也無法扳回敗局，港隊終勝26：19，奪得香港欖球歷來首面全運金牌，也報卻12年前的一敗之仇。

這是港隊在今屆全運的第四面金牌，港隊將獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的150萬團體金牌獎金。

香港男子七人欖球隊在全運會的表現堪稱無敵，從分組賽開始未嘗一敗，包括在第一場以24：12擊敗山東。他們之後過關斬將，連挫天津、內蒙古和江蘇，晉級決賽，再遇山東力爭金牌。2013年瀋陽全運，香港隊與山東同樣在決賽對壘，當時由山東取勝，港隊飲恨奪銀。