七欖．銀劍賽｜港隊36：14挫中國隊先拔頭籌　女隊首戰賽和丹麥

香港國際七人欖球賽在黃雨之下於啟德主場館上演，雖然現場一度出現「水舞間」，但無損球迷興致。香港隊出戰Melrose銀劍賽，男子隊以36：14取勝，刺激的交鋒為現場掀起熱烈氣氛。

攝影：夏家朗



香港國際七人欖球賽，啟德主場館一度因黃雨出現「水舞間」。（夏家朗攝）

香港國際七人欖球賽，香港隊以36：14擊敗中國隊。（夏家朗攝）

港隊上半場憑靴貝特（Liam Herbert）先開紀錄領先5：0，步大力雄的李本收隨後達陣兼射入附加球，助中國隊反先7：5。猶幸港隊未因此自亂陣腳，把握對手失誤撕開中國隊防線，拜恩菲立斯（Bryn Phillips）和艾維塔比奧（Matteo Avitabile）先後達陣加上附加球，港隊上半場領先19：7。

香港國際七人欖球賽，香港隊以36：14擊敗中國隊。（夏家朗攝）

個人能力極強的確斯在下半場一開賽就「單騎」60米，獨自闖關達陣，此時港隊領先26：7，形勢大好。不過中國隊未有言棄，一次個人突破達陣之後，中國隊一度為港隊防線帶來險象；港隊力保不失之餘，反而有芮飛（Matt Rickard）把握機會反擊得手。此時比賽進入尾聲，港隊得勢不饒人，最後還有靴貝特梅開二度「埋齋」，最終港隊以36：14取勝。

香港國際七人欖球賽，香港隊以36：14擊敗中國隊。（夏家朗攝）

女子隊方面，港隊與丹麥打成14：14。

港隊於周六的香港國際七人欖球隊繼續角逐Melrose銀劍賽，男隊將於下午3時16分對日本，女隊則於下午2時12分對泰國。

香港國際七人欖球賽，香港女子隊以14：14賽和丹麥。（夏家朗攝）

香港國際七人欖球賽，香港女子隊以14：14賽和丹麥。（夏家朗攝）

香港國際七人欖球賽，香港女子隊以14：14賽和丹麥。（夏家朗攝）

香港國際七人欖球賽，現場氣氛熱烈

香港國際七人欖球賽。（夏家朗攝）

香港國際七人欖球賽。（夏家朗攝）

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香港國際七人欖球賽開幕禮：

香港國際七人欖球賽，國產機械人表演。（夏家朗攝）