花劍世界盃開羅站｜港隊男花無緣兩連霸　決賽兩分飲恨負意大利

香港男子花劍隊近況大勇，由蔡俊彥、張家朗、林浩朗、梁千雨組成的港隊男花，在花劍世界盃埃及開羅站殺入決賽，力爭連續兩站世界盃封王。



由張家朗、林浩朗、蔡俊彥、梁千雨合組男子花劍隊出戰埃及開羅站世界盃。（中國香港劍擊總會）

港隊男花上站世界盃在巴黎封王，今站在埃及開羅再戰團體賽，由梁千雨取代鄭鐵男，夥拍蔡俊彥、張家朗、林浩朗出戰。被列為6號種子的香港隊，首圈輪空後，連挫德國及俄羅斯，晉身4強。

港隊與美國隊爭入決賽，兩軍爭持激烈，雖然林浩朗兩局細分不敵對手，蔡俊彥與張家朗翌局即追回比分，張家朗第8局面對伊肯（Nick Itkin）打出7：3，以40：38進入第9局，蔡俊彥與陳海翔打成5：5，力保勝局，以45：43擊敗美國晉級決賽。

（中國香港劍擊總會）

港隊男花與意大利爭冠，繼續派出蔡俊彥、張家朗、林浩朗上陣，Ryan首局以4：5僅負馬連尼（Tommaso Marini），林浩朗面對世界第二的比安奇（Guillaume Bianchi），局中連取4分同樣細分輸4：5，張家朗緊接登場鬥馬奇（Filippo Macchi），家朗開局一口氣連贏4分，其後馬奇重拾節奏，兩人細分打成5：5，港隊3局後維持2分差距、以13：15落後。

林浩朗第4局面對馬連尼，一下子未能適應對手打法，被對手打出1：5，蔡俊彥及後上場，一度曾落後18：24，Ryan一口氣連取6分，再度將比分收窄至1分，張家朗第6局同樣維持2分差距。港隊第7局換人，由梁千雨上場鬥馬奇，即使首場上陣沒有手軟，打出7：3反超前，張家朗第8局頂住壓力，守尾門的蔡俊彥上場時領先40：39，惟未能力保勝局，以43：45憾負意大利，無緣連續兩站封王。