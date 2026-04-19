游泳｜何詩蓓挪威游泳賽再添1金1銀 參賽3項目全部游出理想時間
撰文：吳慕兒
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何詩蓓（Siobhan）繼續在挪威參加Bergen Swimming Festival，她繼日前在200米奪金後，周日在女子100米自由泳及50米蛙泳決賽再添一金一銀，參加的3項賽事全數能夠踏上頒獎台，而且時間均相當快。
何詩蓓挪威泳賽集中戰3項 獲2金1銀全部游出快時間
Bergen Swimming Festival一連三日在挪威第二大城市卑爾根（Bergen）舉行，何詩蓓報名參加50米、100米和200米自由泳，以及50米和100米蛙泳5項賽事，她最終選擇只出戰100及200米自由泳及50米蛙泳3項。
她先以1分54.31秒的佳績奪得200自冠軍，打破瑞典名將絲祖唐保持的1分54.77秒大會紀錄。周日她在100米自由泳決賽與荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）合演一場精彩對決，史甸貝根游出52.33秒奪冠，何詩蓓的成績為52.40秒，以0.07秒之差獲得亞軍。雖然未能勝出，但何詩蓓游出這個時間同樣相當快，與她2023年改寫的52.02秒亞洲紀錄，相差0.38秒。
何詩蓓在50米蛙泳決賽亦以30.78秒贏得冠軍，較亞軍的瑞典泳手葉莎（Olivia Klint Ipsa）快0.39秒。這個成績亦相當理想，與她在2023年創下的30.36秒香港紀錄，相差0.42秒。
當然以短途泳賽而言，這些差距看來不算小，不過考慮到今次並非大賽，Siobhan小試牛刀仍能游出相當快的時間，看來她放棄50米自由泳和100米蛙泳，集中火力應付3個主項，收穫不止50蛙、200自金，100米自摘銀，個人在今次賽事共獲2金1銀，亦有助提升狀態和比賽速度。
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