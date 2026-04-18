花劍世界盃埃及站｜蔡俊彥首圈止步　張家朗32強負美國劍手

香港男子花劍隊兩代世界兼世青冠軍的強陣出戰世界盃埃及站，包括現役「世一」蔡俊彥、奧運金牌兼2017年世青冠軍張家朗、新任世青和世少冠軍林浩朗與何承謙，惟個人賽賽果未如理想，蔡俊彥首圈止步，張家朗雖晉32強，但不敵美國劍手出局。



張家朗和蔡俊彥因世界排名前16直接晉級正賽64強，林浩朗、何承謙、梁千雨、吳諾弘、鄭鐵男、李逸朗、王哲、甘卓桁、原子舜及梁國風則從分組賽打起，最終有吳諾弘、李逸朗及林浩朗晉級正賽64強。

林浩朗：2026年青年組男子花劍金牌（FIE圖片）

2號種子蔡俊彥面對21歲中國劍手曾昭然，以12：15落敗，首圈止步；同樣64強下馬的還有吳諾弘（5：15負韓國李侊炫）、李逸朗（6：15負埃及Mohamed HAMZA）和林浩朗（10：15負意大利Davide FILIPPI）。

蔡俊彥（FIE圖片）

過去兩站大獎賽均奪銅牌的張家朗，64強以15：8擊敗意大利的Damiano DI VEROLI。他與美國的Bryce LOUIE爭入16強，領先6：4進入中段，卻被對手打出幾次單燈落後9：12，此時比賽錄像出現問題，「打一劍壞一劍」，裁判及工作人員需要修理，導致比賽暫停，最終張家朗輸9：15，次圈出局。

女子隊方面，負笈美國的陳諾思在64強以15：8擊敗法國的Erica CIPRESSA，惜於32強以6：15不敵意大利的Anna CRISTINO，無緣16強。

港隊明日（19日）將出戰團體賽，繼續力爭獎牌。