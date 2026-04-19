場地單車世界盃香港站｜李思穎全能賽意外炒車　獲第14無緣獎牌

日前主場摘下女子淘汰賽銀牌的李思穎，場地單車世界盃香港站煞科日再衝擊獎牌，力爭在強項女子全能賽再上頒獎台，可惜李思穎在淘汰賽炒車，右手手肘、右腳大腿、小腿明顯擦傷，其後負傷奮戰，最終以第14名完成賽事。



場地單車世界盃一連三日出戰的李思穎（Ceci），今日（19日）角逐強項女子全能賽，她上站在珀斯摘下銅牌，李思穎在今早資格賽輕鬆過關，順利晉身下午舉行的全能賽決賽。李思穎在首項的10公里捕捉賽獲得第12，然後在配速賽未有分數進賬，以第13名完成，兩項後總成績暫列第14位。

李思穎。（趙子晉攝）

李思穎緊接出戰淘汰賽，Ceci一直保持在主車群的中後段，中段在彎位發生意外，與德國、波蘭、加拿大車手相撞，4名車手雙雙倒地，賽事進入中立圈。港隊教練達海飛隨即上前查看Ceci的情況，李思穎站起時略有一拐一拐，隨即坐上後備戰車繼續作賽，Ceci的右手手肘、右腳小腿及大腿亦有傷痕。負傷作賽的李思穎，其後被淘汰獲得第14名。

李思穎在淘汰賽不慎炒車，右手右腳有明顯傷痕。（趙子晉攝）

完成三項後，李思穎以48分列第14名，如常出戰最後一項記分賽，李思穎未有換上新戰衣，戰衣上仍有早前意外造成的破洞。李思穎在早段突圍，第一個衝刺圈取得3分，其後回歸主集團，李思穎中段再突圍，與另外3名車手一同超越主車群一圈，獲得超圈的20分，其後再在第6個衝刺圈得2分，結果以73分完成賽事，列賽事第14位。

李思穎負傷戰記分賽，最後以第14名完賽。（趙子晉攝）

李思穎連續3日出戰，憑女子淘汰賽一面銅牌完成香港站，Ceci完賽後需要治理傷勢，未有接受傳媒訪問，香港隊總教練達海飛簡單回應Ceci的傷勢：「幸運地沒有骨折，但右腳大腿擦傷有點嚴重，對她（李思穎）不是順遂的一天，然後我們明天便會出發馬來西亞，參加下站場地單車世界盃。」

李思穎在捕捉及配速賽皆列中游，達海飛指Ceci在這兩項同樣有瑕疵，畢竟今次賽事是世界級，非亞洲及全國賽，若然有小失誤也容易被懲罰，達海飛在下周的場地單車世界盃依然抱有希望，「她（李思穎）上次參加國際賽是上年（3月）的場地單車世界盃土耳其站（編按：李思穎曾參加今年珀斯站），她仍需學習，今次賽事對她是寶貴一課，我們保持正面，下星期會更好的。」

港隊總教練達海飛。（趙子晉攝）

除了李思穎在女子淘汰賽摘銅，杜棹熙在男子競輪賽首闖決賽，達海飛指香港站是「非常正面」，「香港隊的表現對比上次進步良多，與土耳其站是天壤之別，無論是團體或個人，團體成績比全運會快2秒，不少車手做出個人最佳時間，尤其是香港單車館的溫度對造時間不太有利，與日本隊的距離收窄一點，即使香港站不是今年的重點賽事，但表現仍然是十分正面。」

名古屋亞運無疑是今季單車隊最重要的賽事，而緊接在10月於上海上演的世界場地單車錦標賽，也是港隊目標之一，達海飛希望港將們在亞運後保持狀態，力爭佳績，或許可以衝擊2028洛杉磯奧運資格。