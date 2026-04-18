游泳｜何詩蓓創近兩年個人最快時間 挪威游泳賽勇奪200自金牌
撰文：李思詠
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何詩蓓（Siobhan）繼續改寫自己的女子200米自由泳長池成績。她目前在挪威角逐Bergen Swimming Festival，今天於200自決賽游出1分54.31秒，是個人史上第六快的時間，同時打破大會紀錄。
綜合何詩蓓的200自成績，近兩年都在1分54秒的「尾段」徘徊，例如去年11月的全運會和今年2月的杜拜游泳公開賽，她游出1分54.85秒，早前的中國公開賽則游出1分54.91秒，今次能游出1分54秒「中段」的成績，絕對爭取9月名古屋亞運獎牌的強心針。
Bergen Swimming Festival一連三日在挪威第二大城市卑爾根（Bergen）舉行，何詩蓓角逐50米、100米和200米自由泳，以及50米和100米蛙泳。她以1分54.31秒奪得200自冠軍，打破由瑞典名將絲祖唐以1分54.77秒保持的大會紀錄，美國的Anna M Peplowski以1分55.82秒奪得亞軍，季軍為瑞典的Sofia Åstedt，時間以1分59.67秒。
1分53.92秒
（亞洲紀錄）
2021年7月28日
東京奧運
東京
1分53.93秒
2023年7月26日
世界錦標賽
福岡
1分54.08秒
2023年10月21日
世界盃
布達佩斯
1分54.12秒
2023年9月25日
杭州亞運
杭州
1分54.20秒
2023年12月1日
美國公開賽
格林斯伯勒
1分54.31秒
2026年4月18日
挪威Bergen Swimming Festival
卑爾根
1分54.52秒
2024年4月12日
美國TYR Pro Series
聖安東尼奧
1分54.53秒
2024年6月1日
環地中海游泳賽
摩納哥
1分54.55秒
2024年7月29日
巴黎奧運
巴黎
1分54.57秒
2024年5月30日
環地中海游泳賽
巴塞隆拿