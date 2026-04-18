游泳｜何詩蓓創近兩年個人最快時間　挪威游泳賽勇奪200自金牌

何詩蓓（Siobhan）繼續改寫自己的女子200米自由泳長池成績。她目前在挪威角逐Bergen Swimming Festival，今天於200自決賽游出1分54.31秒，是個人史上第六快的時間，同時打破大會紀錄。



何詩蓓於Belgen Swimming Festival打破女子200米自由泳大會紀錄。（aglenphoto）

綜合何詩蓓的200自成績，近兩年都在1分54秒的「尾段」徘徊，例如去年11月的全運會和今年2月的杜拜游泳公開賽，她游出1分54.85秒，早前的中國公開賽則游出1分54.91秒，今次能游出1分54秒「中段」的成績，絕對爭取9月名古屋亞運獎牌的強心針。

何詩蓓勇奪Belgen Swimming Festival女子200米自由泳金牌。（aglenphoto）

Bergen Swimming Festival一連三日在挪威第二大城市卑爾根（Bergen）舉行，何詩蓓角逐50米、100米和200米自由泳，以及50米和100米蛙泳。她以1分54.31秒奪得200自冠軍，打破由瑞典名將絲祖唐以1分54.77秒保持的大會紀錄，美國的Anna M Peplowski以1分55.82秒奪得亞軍，季軍為瑞典的Sofia Åstedt，時間以1分59.67秒。