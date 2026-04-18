游泳｜何詩蓓創近兩年個人最快時間　挪威游泳賽勇奪200自金牌

撰文：李思詠
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何詩蓓（Siobhan）繼續改寫自己的女子200米自由泳長池成績。她目前在挪威角逐Bergen Swimming Festival，今天於200自決賽游出1分54.31秒，是個人史上第六快的時間，同時打破大會紀錄。

何詩蓓於Belgen Swimming Festival打破女子200米自由泳大會紀錄。（aglenphoto）

綜合何詩蓓的200自成績，近兩年都在1分54秒的「尾段」徘徊，例如去年11月的全運會和今年2月的杜拜游泳公開賽，她游出1分54.85秒，早前的中國公開賽則游出1分54.91秒，今次能游出1分54秒「中段」的成績，絕對爭取9月名古屋亞運獎牌的強心針。

何詩蓓勇奪Belgen Swimming Festival女子200米自由泳金牌。（aglenphoto）

Bergen Swimming Festival一連三日在挪威第二大城市卑爾根（Bergen）舉行，何詩蓓角逐50米、100米和200米自由泳，以及50米和100米蛙泳。她以1分54.31秒奪得200自冠軍，打破由瑞典名將絲祖唐以1分54.77秒保持的大會紀錄，美國的Anna M Peplowski以1分55.82秒奪得亞軍，季軍為瑞典的Sofia Åstedt，時間以1分59.67秒。

何詩蓓200米自由泳（長池）個人成績

1分53.92秒

（亞洲紀錄）

2021年7月28日

東京奧運

東京

1分53.93秒

2023年7月26日

世界錦標賽

福岡

1分54.08秒

2023年10月21日

世界盃

布達佩斯

1分54.12秒

2023年9月25日

杭州亞運

杭州

1分54.20秒

2023年12月1日

美國公開賽

格林斯伯勒

1分54.31秒

2026年4月18日

挪威Bergen Swimming Festival

卑爾根

1分54.52秒

2024年4月12日

美國TYR Pro Series

聖安東尼奧

1分54.53秒

2024年6月1日

環地中海游泳賽

摩納哥

1分54.55秒

2024年7月29日

巴黎奧運

巴黎

1分54.57秒

2024年5月30日

環地中海游泳賽

巴塞隆拿

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