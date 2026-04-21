乒乓球｜方博將代表哈薩克出戰WTT　前國乒選手　曾稱被強逼退役

前中國乒乓球隊球員方博以哈薩克運動員身份註冊參加世界乒乓球職業大聯盟（WTT）賽事，但表示自己仍然是中國籍。



【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

中國體育媒體《懂球帝》報道，WTT官網顯示，前中國國乒選手方博以哈薩克運動員身份註冊參加WTT賽事。此前方博在個人直播中提及，今年將重返乒超賽場，並且很快將參加WTT賽事。 ​

方博在個人微博上宣佈復出。（微博＠A方博）

前國乒選手方博比賽畫面：

+ 2

方博周一（4月20日）更新個人微博，表示正式宣佈復出，將代表哈薩克出戰，與Nomad 乒乓球學院達成合作，預計6月開始參加WTT賽事，但強調自己仍是中國籍，不參加國際三大賽。「我復出的初衷仍然是熱愛這乒乓球這項運動，我想重新挑戰一下自己的極限。」

方博曾是2009年的世界青年乒乓球錦標賽多項賽事冠軍，包括男團、男單、男雙、混雙。

2021年，29歲的方博退役。去年8月，方博在直播中回應了自己早退役的原因，他表示，是中國前體育總局局長苟仲文直接不讓他們這一批球員比賽，要他們為後輩「讓路」。

方博（右一）曾跟隨國乒男團征戰並多次站上領獎台。（Getty Images）

方博當時表示：

我可以跟你說一個非常主要的原因，現在我可以說了，以前不能說……老苟（前體育總局局長苟仲文）在2017、2018年的時候，說我們這批運動員直接就不允許打了，要讓給下邊的人。

去年5月，中國十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文被提起公訴。檢察機關起訴指控，苟仲文利用擔任北京市政府副市長，北京市委常委，北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

相關閱讀：WTT太原挑戰賽｜溫瑞博擊敗老將吉村真晴奪冠 大藤沙月女單封后