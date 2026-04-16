乒乓球｜德甲常規賽主場收官戰　樊振東領薩爾布呂肯勝雲達不萊梅

2025/26賽季德國乒乓球甲級聯賽，在當地時間周三（15日）上演的第21輪比賽中，中國球手樊振東代表德甲球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken-TT）主場出戰獨取兩分，最終以總比分3：1戰勝雲達不萊梅（SV Werder Bremen）。



薩爾布呂肯球會上月16日宣布，樊振東將在今季結束後離隊，轉投杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf）。今場比賽是樊振東在德甲常規賽的主場收官戰，後續他還將代表隊伍出戰德甲季後賽及歐聯準決賽。

本場比賽是樊振東在德甲常規賽的主場收官戰。（Getty Images）

樊振東加盟德甲 代表薩爾布呂肯出賽：

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周三進行的比賽中，樊振東在首盤出戰，打滿五局以大比分3：2贏下對手伯特蘭（Irvin Bertrand）。

接着，代表薩爾布呂肯上場的法蘭斯卡（Patrick Franziska）在第二盤先丟一局，但隨後迅速調整狀態，連扳三局，以大比分3：1擊敗對手謝拿施文高（Kirill Gerassimenko）。

代表薩爾布呂肯球會上場比賽的德國名將法蘭斯卡。（Getty Images）

以總比分2：0領先的薩爾布呂肯在第三盤出現「波折」。主場作戰的約基治（Darko Jorgic）在與對手科克（Mattias Falck）過招時發揮欠佳，連續三局沒有把握住關鍵分，科克零封約基治。

關鍵第四盤，樊振東與謝拿施文高再度登場展開較量。在先贏一局後，樊振東逐漸掌握住比賽的主動權，直落三局強勢戰勝對手，幫助隊伍以總比分3：1鎖定勝利。

賽後，薩爾布呂肯為樊振東等離隊球員舉辦告別儀式。樊振東在告別儀式上說：