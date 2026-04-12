WTT太原挑戰賽︱杜凱琹吳詠琳女雙獲亞軍　港隊兩銀一銅收官

乒乓球WTT太原挑戰賽最後一日賽事，港隊女雙組合杜凱琹／吳詠琳在決賽出擊，面對中國的石洵瑤／韓菲兒，終以1：3告負，獲得亞軍。

即使未能踏上頒獎台最高一格，今站港隊在雙打獲得兩銀一銅大豐收，尤其是昨日才與老拍檔黃鎮廷在混雙摘銀的杜凱琹，今日在女雙再獲多一面銀牌，個人獨得兩面獎牌。



WTT太原挑戰賽︱港隊女雙組合杜凱琹／吳詠琳在決賽出擊。（WTT）

港隊兩對女雙入4強 杜凱琹連日出戰獲兩銀

港隊今次賽事在各條戰線派出多位球手出擊，當中在混雙及女雙賽事表現突出，昨日女雙兩場準決賽均有港隊身影。由17歲蘇籽童與20歲黃凱彤組成的年輕組合，今站打出驚喜，兩位小將在8強硬撼賽事頭號種子、日本組合大藤沙月／横井咲櫻，在落後兩局的絕境下連贏3局反勝晉身準決賽，即使在4強戰不敵中國組合石洵瑤／韓菲兒，已是相當不俗的成績。

另一對組合杜凱琹 / 吳詠琳曾4強擊敗日本的高森愛央／芝田沙季，今日下午在決賽與石洵瑤／韓菲兒爭冠，可惜未能為「師妹」復仇。面對這對中國組合以6：11、4：11連負兩局，第3局以11：6追回一局，第4局一度乘勢領先至8：3，但石洵瑤／韓菲兒力追至9：9，杜吳配之後取得局點領前10：9，惟未能把握之下，中國組合追成10：10刁時後再連拿兩分，以12：10再贏一局，以局數3：1勝出奪冠。

WTT太原挑戰賽︱港隊女雙組合杜凱琹／吳詠琳獲得今站亞軍。（WTT）

杜凱琹4日打9場 其中兩日一3戰

就算兩度與冠軍擦身而過，杜凱琹今次賽事在女單、女雙及混雙三線出擊，4日內9度出場，非常忙碌。

今天女雙決賽日以外，之前每日均要趕兩場甚至3場——4月9日分別出戰女單32強及女雙、混雙16強；4月10日早上混雙8強戰之後，下午輪到女雙8強，到晚上再在混雙4強出擊；昨日下午女雙4強晉級後，晚上再打混雙決賽，簡直是體能大考驗，因此能夠兩度置身頒獎台已是十分難得。