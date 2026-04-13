乒乓｜17歲蘇籽童首戰團體世錦賽　入隊兩年初入選冀為港爭光

香港乒乓球隊密鑼緊鼓，剛在中國太原戰畢WTT挑戰賽後，本月底將出發英國倫敦，出戰世界乒乓球團體錦標賽，今早（13日）在香港體育學院會見傳媒。港乒男、女子隊由黃鎮廷及杜凱琹領軍，以老帶新陣容出戰。在太原站取得突破的吳詠琳與小將蘇籽童，兩人即將擔正征戰世錦賽。

17歲的蘇籽童偕黃凱彤在太原站女雙逆轉挫日本組合，有機會首度在世錦賽披甲，她坦言有驚喜，更有望與偶像朱雨玲在小組賽交手。



港乒在WTT挑戰賽太原站獲得2銀1銅，完賽後隨即返港，黃鎮廷、杜凱琹等部分港將昨晚凌晨才抵港，今早即出席團體世錦賽的記者會。

兩年一度的世界乒乓球團體錦標賽即將在4月28日開鑼，今年是賽事100周年，特意返回第一年的主辦地點倫敦上演。團體世錦賽男、女子各64隊參賽，小組賽1A與1B兩組，1A組的8隊為種子球隊，憑小組賽成績爭種子排名，其餘球隊被分成14個小組，各組首名與6隊最佳次名將直接出線32強，最後4個名額則由其餘次名球隊以附加賽爭晉級。

港女乒上屆團體世錦賽摘銅，今屆大換班，以以老帶新的陣容參賽，僅保留杜凱琹一人領軍，吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏也未曾在世錦賽中上陣。剛在太原獲得兩銀的阿杜表示，當她19歲首次參賽已被委以重任，以第一單打身份出戰，就算如今領師妹上陣，阿杜早已適應壓力，希望在荷蘭、墨西哥、澳門的小組中爭取首名晉級。

染上一頭藍髮的蘇籽童，初次入選世錦賽女子隊名單，成為傳媒的目標。面對眾多傳媒提問保持淡定，她初頭嘗試以廣東話緩慢回答。在香港出生的蘇籽童，父母為遼寧人，在東北長大的她以普通話回應得更流利。蘇籽童小時候在山東接受乒乓訓練，早已打好根基，4年前回港，15歲成為港隊一分子，僅4年便入圍港隊名單出戰世錦賽，蘇籽童略感意外。

「我覺得比想像中來得早一點，這麼快有機會參加世錦賽這種大賽當然高興，很珍惜今次參賽機會，同時也有點緊張，希望自己的發揮好一點。無論如何也是盡力去打、以拚的心態去衝擊每一場，學習的態度應付每一場。」

17歲的蘇籽童上年在WTT的青少年賽嶄露頭角，曾揚威韓國江陵，個人獨取U17及U19兩項女單冠軍。蘇籽童早前在WTT太原站夥拍黃凱彤出戰女雙，8強挑戰日本頭號種子大藤沙月／橫井笑櫻，在落後0：2的劣勢下，連取3局逆轉勝，首次登上太原站的頒獎台，最後摘銅而回。

蘇籽童坦言逐漸適應成人賽的節奏，「近年開始參加成年賽，實力、節奏與青少年賽不太一樣，如今愈打愈多，逐漸適應比賽的節奏，成績慢慢好轉。」蘇籽童首戰世錦賽，有望與不同的世界強手碰頭，當中包括澳門的朱雨玲，這名近年赴澳門發展的球手是蘇籽童的學習對象之一，她希望透過今次賽事去學習更多。

從東北回港數年間，蘇籽童有望披起港隊戰衣出戰世錦賽，她希望為港爭光，「我在香港出生，希望未來為港隊爭取更多成績及榮譽。」蘇籽童以今年9月的名古屋亞運為目標，希望有機會再披港隊戰衣參賽。

上屆以替補身份參賽的吳詠琳，在隊中資歷僅次於杜凱琹，她坦言要肩負更多責任，尤其是面對困難時也要果敢面對。港隊與荷蘭、墨西哥、澳門同列第4組，爭出線硬仗連場，澳門有朱雨玲坐鎮；荷蘭則有削球老將李潔，吳詠琳指小組甚有挑戰性，並透露港隊近月邀請內地的集訓隊來港，當中亦有削球手，希望增加比賽的本錢。

男子隊方面，由黃鎮廷領銜，偕陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓出戰，港隊與南非、沙特阿拉伯及尼日利亞同組，力爭晉級。陳顥樺在剛過去的太原站，男單、男雙同樣不敵吉村真晴，總教練李靜形容陳為「具備（世界排名）前50的實力，（排名）100以外的心態」。陳顥樺直言在太原站獲益不少，使他重新反思如何進步，他今晚再踏征途，前往斯洛伐克比賽及集訓，為團體世錦賽備戰。