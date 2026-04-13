WTT太原挑戰賽｜溫瑞博擊敗老將吉村真晴奪冠　大藤沙月女單封后

中國小將溫瑞博和日本女將大藤沙月星期日（4月12日）晚上分別以4：2和4：1，擊敗各自對手日本老將吉村真晴和佐藤瞳，奪得2026世界乒乓球職業大聯盟（WTT）常規挑戰賽太原站男女單打冠軍，首次在這個項賽事中稱王封后。



除了拿下分量最重的男單冠軍之外，19歲的溫瑞博還搭檔李和宸力克隊友林詩棟／黃友政男雙登頂，成為本站男子「雙冠王」。而中國的石洵瑤則成為女子「雙冠王」，她聯手黃友政混雙奪冠，還與韓菲兒戰勝香港的杜凱琹／吳詠琳女雙摘金。

19歲的溫瑞博繼奪得男單冠軍後男雙再登頂，成為本站男子「雙冠王」。（Getty Images）

WTT太原站比賽繼周六（11日）提前決出混雙冠軍外，星期天進入收官之日，產生另外四個單項包括男女單打和男女雙打的冠軍。

男單決賽在溫瑞博和33歲老將吉村真晴之間打響。前者世界排名已升至第17位，優勢在於年輕衝擊力強，中遠台相持能力出色。後者作為2017年世乒賽混雙冠軍經驗豐富，本站從資格賽一路突圍狀態火熱，擅長發球和前三板的控制。

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這是兩人首次交手，對溫瑞博而言，如何應對吉村真晴多變的發球、避免被拖入對手節奏至關重要。前四局比賽，雙方各打了兩局好球。吉村真晴以11：7、11：6拿下首局和第三局，溫瑞博以11：8、11：6贏下第二和第四局。

兩度扳平局分後，溫瑞博找到了對付日本老將的辦法，掌控了場上節奏，以11：4、11：2勝出，從而以大比分4比2逆轉對手。賽後他說：

非常開心能在太原拿下冠軍，對手是世界冠軍自己還是有些緊張，奪冠給自己很多信心。

女單決賽是一場「矛與盾」的攻削大戰

女單決賽是一場日本內戰，世界排名第13的大藤沙月與第24的佐藤瞳展開「矛與盾」的攻削大戰。前者先在半決賽以3：0橫掃衛冕冠軍日本削球名將橋本帆乃香，展現了破解削球的超強能力。決賽再戰日本頂級削球高手，她繼續以自己兇狠打法和犀利進攻的技術特點為矛，衝擊以防守頑強著稱的佐藤瞳之盾。

世界排名第13的大藤沙月在半決賽以3：0橫掃衛冕冠軍橋本帆乃香。（Getty Images）

比賽開始後，大藤沙月以11：5、11：9連下兩局。第三局，佐藤瞳在穩固防守的同時加強進攻變化，打出一波7：0，以11：3扳回。第四局她在10：8時被大藤沙月以13：11逆轉。第五局，大藤沙月一路領先以11：6獲勝。

賽後被問到如何能做到連闖兩道削球手的防線拿下冠軍時，大藤沙月說：

我和橋本帆乃香、佐藤瞳從中學就在一個俱樂部，彼此都很熟悉。我們在一起進行過大量訓練，也有過與削球手這樣比賽的經驗，所以在交手時自己比較有自信。

男雙冠軍爭奪戰更像隊友間實力較量

中國兩對男雙組合在星期天打響冠軍爭奪戰，這場比賽更多是隊友之間實力的較量。溫瑞博／李和宸敢打敢拼，臨場發揮和關鍵分處理更好，最終以12：10、10：12、11：7、8：11、11：8戰勝賽會頭號種子林詩棟／黃友政奪得冠軍。

溫瑞博／李和宸敢打敢拼最終以3：2戰勝賽會頭號種子林詩棟／黃友政奪得冠軍。（Getty Images）

女雙決賽，中國的石洵瑤／韓菲兒對陣香港的杜凱琹／吳詠琳。前者半決賽以3：1戰勝香港的蘇籽童／黃凱彤，後者則先淘汰日本的芝田沙季／高森愛央。

由於彼此熟悉，這場對決將考驗兩對組合的默契和臨場發揮。前兩局，中國組合以11：6、11：4先下兩城，香港組合以11：6扳回一局。第四局一度以8：5領先，石洵瑤／韓菲兒在關鍵分的處理到位，調整好衝擊對手的心態，將比分追成9平。杜凱琹／吳詠琳在以10：9浪費一個賽點後以10：12失利。

賽後，石洵瑤說：

我們第一次配合能拿到冠軍非常開心，調動和溝通都做得很好，第四局3：8落後沒有放棄，一分一分追了回來，總體來講表現不錯。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】