中美｢乒乓外交｣55周年　習近平發賀信籲兩國青年積極推動中美關係

1971年，美國乒乓球隊應邀訪華，打破中美關係「堅冰」，史稱「乒乓外交」。今年是「乒乓外交」55周年。4月10日，國家主席習近平向中美「乒乓外交」55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動啟動儀式致賀信。



1971年，中美兩國乒乓球運動員在北京首都體育館進行友誼比賽。（新華社）

習近平。（新華社）

據新華社報道，習近平指出，55年前，中美老一輩領導人以卓越的政治智慧和戰略遠見，重新開啟兩國人民友好往來的大門，成就了「小球轉動大球」的歷史佳話。今天，兩國青少年再續「乒乓情緣」，開展體育交流系列活動，對於推進中美友好事業很有意義。

習近平強調，中美關係的根基由人民澆築，未來靠青年創造。希望兩國各界人士特別是青年一代從歷史中汲取智慧和力量，在交流合作中相知相親，在互學互鑒中攜手前行，共同拉緊友誼紐帶，為推動中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。

中美「乒乓外交」55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動啟動儀式當日在北京舉行，由中國人民對外友好協會、國家體育總局和中央廣播電視總台共同舉辦。

據澎湃新聞報道，當年參與「乒乓外交」的3位美國運動員朱迪·霍夫羅斯特、康妮·斯威里斯和奧爾加·索爾特斯將出席10日在北京首都體育館舉行的中美「乒乓外交」55周年紀念大會，並訪問河北、上海等地。來自美國各地的150餘位青少年運動員及各界代表將共同出席紀念大會，並見證2026中美青少年體育交流系列活動正式啟動。